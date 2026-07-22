Kadıköy'de depo baskını! Satışa hazır paketlerle suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, O.A. (35) ile M.V.B. (21) adlı 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin Kadıköy Bostancı Mahallesi’nde bulunan bir depoyu uyuşturucu madde saklamak amacıyla kullandığı tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda O.A.’nın elindeki poşette satışa hazır halde 24 parça halinde toplam 86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Depoda yapılan aramalarda ise 400 parça halinde yaklaşık 2 kilogram marihuana, 144 gram toz kubar, bir miktar sentetik hap, 3 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 fişek bulundu. Gözaltına alınan M.V.B., '6136 Sayılı Kanun’a muhalefet' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.