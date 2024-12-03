GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin davasının tarihi belli oldu

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin davasının tarihi belli oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla Yeniçeri bebeğin davası, 26 Aralık 2024 tarihinde görülecek.

03.12.2024 - 11:19 | | İHA
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin davasının tarihi belli oldu

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün yaptığı açıklamada, “Sıla Bebeğimizin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasının duruşma tarihi 26 Aralık 2024 saat 9.30 olarak belirlendi.

Tekirdağ Barosu olarak, soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama aşamasında da davayı titizlikle takip edeceğiz. Ve aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız. Diyarbakır’da Narin Güran, Tekirdağ’da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız.

Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tekirdağda cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin davasının tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLER

En düşük emekli maaşına zam oranı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşına zam oranı ne kadar oldu?

Sivas'ta 60 bin ton şeker pancar kar altında kaldı! Çiftçi mağdur

Sivas'ta 60 bin ton şeker pancar kar altında kaldı! Çiftçi mağdur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Dünya Engelliler Günü mesajı