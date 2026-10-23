Otomobil ambulans ile çarpıştı LPG tankı yola savruldu

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Çorum Çevre Yolu İskilip Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. (24) yönetimindeki ambulans ile K.D. (19) yönetimindeki 19 AY 108 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin LPG tankı yerinden çıkarak yol kenarına fırladı. Kazada ambulans sürücüsü E.Y., sağlık çalışanı Ü.N.G. ve ambulans içerisinde bulunan hasta yakını S.Y., hasta nakli yapılan A.S. (81) ile Z.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

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Kaza sırasında ambulans ve otomobilin yolda kalması nedeniyle Çorum Çevre Yolu’nda trafik uzun süre aksadı. Ekiplerin çalışmasının ardından çekici yardımıyla kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)