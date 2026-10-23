Akü üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

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Yangın, organize sanayi bölgesinde bulunan akü üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra anlaşılacağı belirtildi.