Tekirdağ’da alarm verildi! 4 ilçede yasaklandı
Tekirdağ’da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere 1 gün süreyle yasak getirildi. Valilik, 4 ilçede bugün denize girmenin yasaklandığını duyururken, vatandaşlara can güvenlikleri için uyarıda bulundu.
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Tekirdağ’da etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler geçici olarak yasaklandı. Tekirdağ Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 4 ilçede denize girilmemesi yönünde karar aldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girmek yasaklandı.
4 İLÇEDE DENİZE GİRİŞ YASAK
Olumsuz hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği riskler nedeniyle alınan karar kapsamında söz konusu 4 ilçede plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.
Yetkililer, özellikle deniz koşullarının tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşların yasağa uymalarını istedi.