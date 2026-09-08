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Tekirdağ’da alarm verildi! 4 ilçede yasaklandı

08.09.2026 - 14:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ’da alarm verildi! 4 ilçede yasaklandı

Tekirdağ’da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere 1 gün süreyle yasak getirildi. Valilik, 4 ilçede bugün denize girmenin yasaklandığını duyururken, vatandaşlara can güvenlikleri için uyarıda bulundu.

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Tekirdağ’da etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler geçici olarak yasaklandı. Tekirdağ Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 4 ilçede denize girilmemesi yönünde karar aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girmek yasaklandı.

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4 İLÇEDE DENİZE GİRİŞ YASAK

Olumsuz hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği riskler nedeniyle alınan karar kapsamında söz konusu 4 ilçede plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Yetkililer, özellikle deniz koşullarının tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşların yasağa uymalarını istedi.

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