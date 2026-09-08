Erzurum'da demir ve bakır madenleriyle oluştu! Gökkuşağı Tepeleri dağcıların akınına uğradı!

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Iğdır Dağ Safari Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yunus Gündoğdu da Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri'nin dağcıların yeni rotası olduğunu belirtti.



Yeni rotalar keşfetmeye devam edeceklerini dile getiren Gündoğdu, "Tepeler burada Tuzluca'ya göre biraz az ama daha canlı, daha güzel duruyor. Doğası da ayrı bir güzel, Karadeniz'i andırıyor. Gerçi Karadeniz'e de çok yakın. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkesi, doğaseverleri buralara bekleriz." diye konuştu.