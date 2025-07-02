Tek motorlu uçakla dünya turuna çıkan pilot, kaza kırıma uğradı: Yardım edin ölüyoruz

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci’nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında kaza kırıma uğradı. Pilot Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

‘YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ’

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

‘PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI’

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci’nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Olay yerine, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.