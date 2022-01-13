GeÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren HayvanlarÄ± Koruma Kanunu ile Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgeyle de, bu tehlikeli kÃ¶pek Ä±rklarÄ±na eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully'nin kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p, kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± zorunlu hale geldi. Tehlike arz eden tÃ¼rler olarak bilinen bu 6 Ä±rk kÃ¶peÄŸin, sahiplerince belediyelerin hayvan bakÄ±mevlerinde veya Ã¶zel veteriner kliniklerinde kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±larak, il ve ilÃ§e tarÄ±m mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in verilen sÃ¼re yarÄ±n sona eriyor. Bu Ä±rklar, yarÄ±ndan sonra, kayÄ±t belgesi olmadan, tasmasÄ±z ve aÄŸÄ±zlÄ±ksÄ±z dolaÅŸtÄ±rÄ±lamayacak, halkÄ±n yoÄŸun bulunduÄŸu yerlere ve Ã§ocuk parklarÄ±na sokulmayacak.

2 BÄ°N 500 YASAKLI IRK Ã‡Ä°PLENÄ°P, KAYIT ALTINA ALINDI

Ä°stanbul'da ÅŸimdiye kadar, yasaklÄ± Ä±rk olarak kabul edilen yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 kÃ¶peÄŸe Ã§ip takÄ±larak dijital kimlik sahibi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°stanbul Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Yavuz Karaca, "BilindiÄŸi gibi Resmi Gazetede yayÄ±nlanan 5199 sayÄ±lÄ± kanun uyarÄ±nca 4 kÃ¶pek Ä±rkÄ± yasaklÄ± hale geldi. BunlarÄ± Ã¼retmek, beslemek, satmak... Fakat mevcut sahipli olanlar, ÅŸu an elinde bulunduranlar iÃ§in bir sÃ¼re verilmiÅŸti. Bu sÃ¼renin yarÄ±n sonuna geleceÄŸiz, 14 Ocak itibarÄ±yla bitecek. 14 Ocak'ta Ã§ipletip, kayÄ±t altÄ±na almalarÄ± gerekiyor. KÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rmalarÄ± ÅŸartÄ±yla tabii ki. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bundan sonra bu Ä±rklarÄ±n Ã¼retilmesi, beslenmesi yasak hale gelecek. Bunun yanÄ±nda iki tane Ä±rk daha eklendi. Bu yeni Ä±rklarÄ±n da ÅŸu an hamile olanlarÄ± ve doÄŸduktan sonra dÃ¶rt aylÄ±k sÃ¼releri bekleneceÄŸi iÃ§in onlarda da 7 Haziran itibarÄ±yla sona erecek. Biz uzun sÃ¼redir zaten kayÄ±t iÅŸlemlerimizi yapÄ±yorduk. Åžu ana kadar iki bin yÃ¼z civarÄ±nda yasaklÄ± Ä±rkÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ± yapÄ±p PETVET sistemine girdik. Bunun yanÄ±nda tabii ki biz sadece yasaklÄ± Ä±rklarÄ± deÄŸil vatandaÅŸÄ±n elindeki sahipli Ä±rklarÄ± ve sokak kÃ¶peklerini de mevzuata gÃ¶re Ã§ipleyip kayÄ±t altÄ±na alÄ±yoruz PETVET'e yine. Onunla da ilgili de yaklaÅŸÄ±k 7 bin 500 civarÄ±nda kÃ¶pek, 2 bin civarÄ±nda kedinin de Ã§iplenmesi yapÄ±ldÄ±. Sahipli olan hayvanlarÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ± hem biz hem serbest veteriner hekimler, sahipsiz hayvanlarÄ± ise belediyeler kayÄ±t edebiliyorlar" dedi.

KAYIT ETTÄ°RÄ°LMEYEN KÃ–PEKLERE EL KONULUP, SAHÄ°BÄ°NE PARA CEZASI KESÄ°LECEK

KaÄŸÄ±thane Ä°lÃ§e TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, sahibi tarafÄ±ndan getirilen American Staffordshire Terrier'e Ã§ip takma iÅŸlemini bizzat gerÃ§ekleÅŸtiren Yavuz, kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rma ve kayÄ±t altÄ±na almayla birlikte son gÃ¼nlerde artan kÃ¶pek saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meyi hedeflediklerini ifade etti. Ahmet Yavuz Karaca, "Bu Ä±rklar, yanlÄ±ÅŸ hayvan sahibinin eline geÃ§tiÄŸinde gerÃ§ekten Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir silah haline gelebiliyor. Bundan dolayÄ± bu Ä±rklarÄ±n Ã¼retilmesi, beslenmesi yasaklanmasÄ± ve bu tÃ¼r Ã¼zÃ¼cÃ¼ hadiselerin tekrar olmamasÄ±. 14 Ocak'tan sonra eÄŸer bir kiÅŸi kÃ¶peÄŸini Ã§ipletmediyse, sisteme kaydetmediyse, bu hayvana el konulup belediye bakÄ±mevlerine alÄ±nacak ve 15 bin lira civarÄ±nda da idari para cezasÄ± uygulanacak" deyi konuÅŸtu. Ä°stanbul Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Karaca ayrÄ±ca, Ã§iplenip, kaydettirilen yasaklÄ± Ä±rk kÃ¶peklerin sokakta aÄŸÄ±zlÄ±kla gezdirilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

BÄ°Z DE ALIÅžACAÄžIZ KÃ–PEKLER DE ALIÅžACAK

'Pablo' isimli kÃ¶peÄŸine Ã§ip taktÄ±rarak kayÄ±t altÄ±na aldÄ±ran Taha Eski "Ã‡iplenmesine karÅŸÄ± deÄŸilim ama kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ± isterdim. KÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kilo alacak, ÅŸiÅŸecek. Ã–zel besinlerle besleyeceÄŸiz. Bizi ekstra yoracak tekrar. Biraz da aÄŸÄ±zlÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ±z Ã¶nemli, pek sevmiyor. YavaÅŸ yavaÅŸ biz de alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, onlar da alÄ±ÅŸacak" dedi.

Â