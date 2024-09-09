Teğmenlerin kılıçlı yeminine inceleme! Odakta ilk iki halka var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çekip ant içmesine tepki göstererek, “Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bir avuç kendini bilmez ordumuzdan temizlenecek” demişti. Cumhurbaşkanı’nın açıklaması, gözlerin yeniden mezun teğmenlerin bir bölümünün kılıç çektikleri gayriresmi yemin olayına çevrilmesine neden oldu.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre; yemin olayı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın başlattığı inceleme iki koldan sürdürülüyor.

İnceleme; Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi’nin görevlendirdiği müfettişler tarafından yapılıyor. Disiplin mevzuatı çerçevesinde kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personelin kimler olduğu inceleniyor.

PROVASI YAPILDI MI?

Olayın organize edilmesinde, içeriden ve dışarıdan bir yönlendirme olup olmadığı üzerinde duruluyor. İnceleme çerçevesinde, resmi olmayan yemin töreninin provasının yapılıp yapılmadığı da araştırılıyor. İlk bulgular, resmi olmayan yemin törenine katılan teğmenlerden çoğunun kılıç çatma merasimi için geldiği yönünde. Görüntülerde ilk iki halkayı oluşturan grup üzerinde duruluyor.

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Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun “Arkadaşlarımın verdiği metni okuttum” dediği belirtildi. Teğmenler, şu anda izinde bulunuyor. İzinlerinin sona ermesinin ardından hepsi kendi sınıf okullarına gidecek. Kara Kuvvetleri bünyesinde, piyade, tank, topçu ve füze, kara havacılık, MEBS, ulaştırma personel, ikmal maliye gibi sınıflardaki subayların kurs aldığı okulları bulunuyor. İfadelerin alınmasının teğmenlerin sınıf okullarına geçişi aşamasına kalabileceği de dile getirildi.

MİT DEVREDE

Milli Savunma Bakanlığı’nın incelemesinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet İstihbarat da, olayı çok yönlü olarak araştırıyor. Araştırmada, dışarıdan bir yönlendirme olup olmadığı yönünde istihbarat çalışması yapılıyor. Olay ile ilgili dijital materyaller de detaylı olarak inceleniyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SORUŞTURMA ‘ATATÜRK’ DEDİKLERİ İÇİN AÇILMIYOR

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yemin olayını 27 Nisan sürecinde de, başka zamanlarda da gördük. Herkesin bir de sosyal hayatı var, bir şekilde onları temel hiyerarşinin dışında motive etmeye, örgütlemeye çalışan girişimler... Türkiye buna yabancı değil” sözleriyle değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Özel’in “Atatürk diyen çocuklara soruşturma açıyorsunuz” sözlerine “Atatürk dediği için soruşturma açılmıyor, disiplinsizlik unsurlarının tespit edilmesi için soruşturma açılıyor” yanıtını veren Çelik, tartışmanın Atatürk eksenine taşınmaması gerektiğini söyledi.

CHP’Lİ BAĞCIOĞLU: SUÇ UNSURU YOK, YILLARDIR YAPILIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yemin tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. “Kılıç çatma”nın yıllardır yapılan bir ritüel olduğunu belirten Bağcıoğlu “Sayın Cumhurbaşkanı’nın başbakan olduğu dönemde de yapıldı, cumhurbaşkanı olduğu dönemde de yapıldı. Bu faaliyet, tören içinde de yapıldı, törenden sonra da yapıldı. Kılıç çatma, sevincin, mezun olmanın, Harbiye’ye vedanın bir göstergesi. Yapılan andın sözlerinde hiçbir suç unsuru yok. ‘Mustafa Kemal’in Askeriyiz’ demek bir suç unsuru mu?” ifadelerini kullandı.

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