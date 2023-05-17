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TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemi, saat 14.00'ten itibaren ziyarete açık olacak.

17.05.2023 - 13:45 | | Rojda ALTINTAŞ – Erdi DEMİR - /İSTANBUL,(DHA)
TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "İzmir’de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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