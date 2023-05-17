TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "İzmir’de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.