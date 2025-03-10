TBMM'den Google'a ilk uyarı: Algoritma değişiklikleri şeffaf olmalı

Google, şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri ile dijital yayıncıları isyan ettirdi. Google, kullanıcı alışkanlıklarına göre şekillendirmesi gereken 'keşfet' bölümünü, kendi dayatmasıyla şekillendirerek rekabet kurallarını ihlal etti. Google'da birçok haber sitesi ismiyle bile arandığında ilk öneri olarak kullanıcının önüne düşürülmüyor. Yayıncılar, Google'ın rekabeti ihlal eden uygulamasına son verilmesi için yetkililere çağrıda bulunurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan bir açıklama geldi. Yayman, medyanın Google eliyle tekelleştirilmesine ateş püskürdü, "Derhal bu haksız uygulamalarınıza son verin." dedi. Yayman, Google'dan beklentileri 3 maddede sıraladı.

"GOOGLE'IN DİJİTAL ZORBALIĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sabah'a konuşan Yayman, 'Google'ın Dijital Zorbalığına İzin Vermeyeceğiz!' diyerek şunları söyledi:

Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin Keşfet trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir.

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"GOOGLE'I BU DAYATMALARI YAPMAMASI KONUSUNDA UYARMIŞTIK: ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

"Google'ı daha önce de rekabete aykırı uygulamaları konusunda uyarmıştık." diyen Yayman, "Ancak, son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür. Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MEDYA BAĞIMSIZLIĞINI TEHDİT EDEN UYGULAMALARINIZA DERHAL SON VERİN"

"Bu süreçte taleplerimiz nettir" diyen Yayman, beklentileri şöyle sıraladı:

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• Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir.

• Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, Keşfet alanında her görüşten siteye eşit fırsat tanınmalıdır.

• Dijital platformlar, haber çeşitliliğini ve medya bağımsızlığını tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir.

Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğiz.