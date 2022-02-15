GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTBMM’de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, ameliyata alındı
HaberlerGündem Haberleri TBMM’de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, ameliyata alındı
ABONE OL

TBMM’de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, ameliyata alındı

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı.

15.02.2022 - 17:28 |
TBMM’de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, ameliyata alındı

Bugün TBMM’deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bahçeli'den 6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına tepki: Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan
İlgili Haber
Bahçeli'den 6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına tepki: Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan
Dubai'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG mesajı
İlgili Haber
Dubai'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG mesajı
Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
İlgili Haber
Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Türkiye - BAE Yatırım Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü desteğe hazırız
İlgili Haber
Türkiye - BAE Yatırım Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü desteğe hazırız
Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin ve İsrail’e gidecek
İlgili Haber
Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin ve İsrail’e gidecek

    GÜNCEL HABERLER

    Terör örgütü PKK/YPG’den Azez’e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı!

    Terör örgütü PKK/YPG’den Azez’e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı!

    Özel kıyafetli 40 komandodan operasyon eğitimi!

    Özel kıyafetli 40 komandodan operasyon eğitimi!

    Borsa günü yükselişle kapattı!

    Borsa günü yükselişle kapattı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Terör örgütü PKK/YPG’den Azez’e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı!

    Terör örgütü PKK/YPG’den Azez’e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı!

    Sıradaki Haber
    Borsa günü yükselişle kapattı!

    Borsa günü yükselişle kapattı!

    Sıradaki Haber
    Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüştü

    Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüştü

    Sıradaki Haber
    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber