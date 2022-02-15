CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan program Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda EXPO 2020'nin zihinleri birleÅŸtirmek, geleceÄŸi oluÅŸturmak ÅŸeklinde belirlenen temasÄ±nÄ± son derece anlamlÄ± bulduÄŸunu belirterek, "Daha aydÄ±nlÄ±k bir gelecek Ã¼zerine hep birlikte dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli, buna ulaÅŸmak iÃ§in beraberce hareket etmeli, mÃ¼ÅŸterek ortak paydalarda birleÅŸmeliyiz" dedi.

TarÄ±mdan enerjiye, Ã§evreden ekonomiye her alanda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi yakalamanÄ±n Ã¶ncelikli amaÃ§ olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifaden eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÃ¶zlerine ÅŸu ÅŸekilde devam etti: "Ã‡evre ve saÄŸlÄ±k baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± felaketler ve yeni meydan okumalar bizleri hep birlikte Ã§Ã¶zÃ¼m aramaya yÃ¶nlendiriyor. TarÄ±mdan enerjiye, Ã§evreden ekonomiye her alanda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi yakalamak ise Ã¶ncelikli amaÃ§ olarak ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz Ã§evreyi, yani tabiatÄ± Allah'Ä±n eseri ve emaneti olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼m insanlarÄ±n ortak hayat alanÄ± olan Ã§evreyi korumanÄ±n bir lÃ¼tuf deÄŸil bir yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k olduÄŸuna inanÄ±yoruz. insanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z Ã§evrenin korunmasÄ±nÄ± da iÃ§eren geniÅŸ bir tasavvuru ifade ediyor. Ã‡evre politikalarÄ±mÄ±zÄ±, kalkÄ±nma politikalarÄ±mÄ±zÄ± iÅŸte bu anlayÄ±ÅŸla ortaya koymanÄ±n Ã§abasÄ± iÃ§erisindeyiz. EÅŸim Emine HanÄ±mÄ±n hamisi olduÄŸu 2017 yÄ±lÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z SÄ±fÄ±r AtÄ±k projesi bu bakÄ±mdan Ã¶nemli bir Ã¶rnektir. Bu projeyle bugÃ¼ne kadar 2 milyon tonun Ã¼zerinde atÄ±k iÅŸlenerek ekonomiye kazandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 3 milyon ton sera gazÄ± salÄ±nÄ±mÄ± Ã¶nlenmiÅŸ, 265 milyon aÄŸaÃ§ kesilmekten kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼nyada orman varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±ran nadir Ã¼lkeler arasÄ±ndayÄ±z. AyrÄ±ca TÃ¼rkiye bugÃ¼n yenilenebilir enerji kurulum gÃ¼cÃ¼nde Avrupada 5'inci, dÃ¼nyada 12'nci sÄ±rada yer alÄ±yor. Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±nÄ± onaylayarak 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak yeÅŸil kalkÄ±nma devrimini belirledik."

KonuÅŸmasÄ±nda TOGG'dan da bahseden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã‡evreye verdiÄŸimiz Ã¶nemin bir baÅŸka niÅŸanesi olan TÃ¼rkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u da burada ayrÄ±ca zikretmek isterim. Sergi alanÄ±nda bir maketini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene baÅŸÄ±ndan itibaren seri Ã¼retime geÃ§ecek olan TOGG'un Ã§evrenin korunmasÄ±na yapacaÄŸÄ± katkÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. TÃ¼rkiye'nin EXPO'ya sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik alt temasÄ± bÃ¶lgesinde katÄ±lÄ±mÄ± bu alandaki gÃ¼Ã§lÃ¼ duruÅŸumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkÄ±nmanÄ±n, bÃ¼yÃ¼menin, zenginleÅŸmenin deÄŸil insana, tabiata, Ã§evreye saygÄ±lÄ± bir geliÅŸme sÃ¼recinin peÅŸindeyiz. Ä°nancÄ±mÄ±zÄ±n ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n bize gÃ¶sterdiÄŸi yol budur. Sergi alanÄ±mÄ±zÄ±n medeniyetlerin baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±ndan geleceÄŸi oluÅŸturmak temasÄ±yla kurulmuÅŸ olmasÄ±nÄ±n gerisinde de bu anlayÄ±ÅŸ vardÄ±r. Sergi alanÄ±mÄ±z engin tarihimizi, kadim coÄŸrafi birikimimizi, gÃ¼Ã§lÃ¼ sanayimizi ve dinamik ticaretimizi temsil ediyor."

Sergi alanÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede kurulmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en herkese ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bir Arap Ã¼lkesi ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk dÃ¼nya fuarÄ± olan Dubai Expo'yu yeni bir geleceÄŸi hep beraber kurmak iÃ§in bir Ã§aÄŸrÄ± olarak deÄŸerlendiriyorum. 50'nci kuruluÅŸ yÄ±lÄ±nÄ± bu baÅŸarÄ±lÄ± organizasyonla taÃ§landÄ±ran kardeÅŸ BAE'yi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Â

DUBAÄ° EXPO'YU ZÄ°YARET ETTÄ°

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde resmi ziayertini sÃ¼rdÃ¼ren CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Dubai Expo'yu ziyaret etti ve ÅŸeref defterini imzaladÄ±.

Â