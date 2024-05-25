TBMM Komisyonu Başkanı Varank: Sokaklarımızı insanlar için de daha yaşanabilir hale getireceğiz

Komisyon Başkanı Varank, Zonguldak’ta Türkiye'nin ilk 'Hydrocharging Meltblown Kumaş' üretim hattını da içerisinde barındıran FMG Filtre Plastik Fabrikası’nın açılışı ve FUZ Makine Teknoloji ve İnovasyon Atölyesi'nin temel atma törenine katıldı.

Törende Komisyon Başkanı Varank’ın yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Hakkı Özölçer de yer aldı.

TEMELİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATMIŞTI

Törende bir konuşa yapan Varank, açılışı yapılan fabrikanın temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığını belirterek “Ülkemizin dört bir tarafında fabrika açılışı yapmak büyük bir bahtiyarlık. Hele ki bu açılışlar temel atmalar yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerle ilgiliyse bu bizi çok daha fazla memnun ediyor.” dedi.

ÜRETEREK BÜYÜYEN TÜRKİYE

Varank, Türkiye sanayisinin, Türk ekonomisinin tökezlemesini bekleyenlere inat son sürat yoluna devam ettiğini vurgulayarak “Türkiye, üreterek kalkınmanın ne demek olduğunu anlayarak özellikle sona dönemle yüksek teknolojiyi katma değerli ürünlere yatırım yaparak Türkiye aslında üreterek büyüyen bir ülke olma yolunda hızla yoluna devam ediyor.” diye konuştu.

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ÜLKELERİN MASKE KOLİLERİNİ ÇALDIĞI BİR DÖNEMDE

FUBA Şirketler Grubu’nun KOSGEB’in işliklerinde 3 kişiyle başlayan bir hikayesinin bugün dünyadaki üreticilerle kafa tutacak bir üretim tesisine, markaya dönüştüğünü anlatan Varank, “Pandemi zamanında adeta herkesin birbiriyle mücadele ettiği ülkelerin birbirinden maske kolileri çaldığı bir zamanda 2 arkadaşımız bu işin nasıl yapılması gerektiğini bize gösterdi. Onların ürünleri sayesinde birçok canın kurtarılmasına vesile olduk. Türkiye’nin ihtiyacı olan yurt dışında ithal ettiği filtreleri artık kendi ülkemizde üretebileceğiz. Cari açık vermekten kurtulmuş olacağız.” dedi.

YENİ ÜRÜNLERE ODAKLANDILAR

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Varank, şirketler grubunun oksijenli yaşam destek ünitelerinden Türkiye’nin gelecekte ihtiyaç duyabileceği cari açık verebileceği süt sağma makinelerine kadar yeni ürünlere odaklandıklarını kaydederek “Bugün temelini atacağımız tesislerde de Türkiye’nin gündeminde olacak ürünleri üretecekler.” diye konuştu.

ÖNCELİK EMEKÇİLERDE

Üretmek için asıl önceliği tesiste çalışan emekçilere vermek gerektiğini vurgulayan Varank, “Emekçilerinizin yoksa hiçbir şeyi başarmanız mümkün olmaz.” dedi. Varank, Zonguldak’ın potansiyelinin farkında olduğunu kaydederek “Üretimi, istihdamı ihracatı artıracak destekleri Zonguldak’a vermeye devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Varank, konuşmasının sonunda Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden biri olan saldırgan başıboş köpekler meselesine değinerek şunları söyledi:

ÇÖZÜM ÜRETMEK LAZIM: Siyaset, neden yapılır? Çözüm üretmek için yapılır. Vatandaşın bir ihtiyacı varsa, bir sıkıntısı varsa bunu gidermek için yapılır. TBMM de madem millet iradesinin bir tecelligahı onun için TBMM’de de vatandaşın gündemindeki konuları gündemimize almamız ve çözümler üretmemiz lazım.

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VATANDAŞIN GÜNDEMİNDE: Vatandaşın bizden kesin çözüm beklediği en önemli sorunlardan bir tanesi de sokaklardaki başıboş saldırgan köpekler. Maalesef bugün Türkiye’de artık aileler çocuklarını sokağa çıkarmaktan korkuyor. Yaşlılar sokaklarda yürümekten korkuyor. Türkiye’nin neresine gidersek gidelim vatandaşlarımızın gündeme getirdiği ilk konulardan bir tanesi, ‘Sayın Bakanım saldırgan sokak köpeklerine olacak? Parklara gidemiyoruz, yolda yürüyemiyoruz.’ oluyor. Onun için önümüzdeki dönemde inşallah biz bu sorunu TBMM gündemine getireceğiz.

SİYASET ÜSTÜ BİR KONU: Bir açıklamam oldu. Dedim ki ‘Eğer saldırgan ve başıboş köpeklerle ilgili bir çözüm, TBMM’ye gelirse ben buna sonuna kadar destek vereceğim.’ Tabii ki bu meseleyi de siyasetin üstünde görmemiz lazım. Eğer sloganlarla tartışırsak burada netice alma şansımız yok. Çocuklar sokaklara çıkamıyorsa yaşlılar sokaklarda yürüyemiyorsa, insanlar hayatlarını kaybediyorsa artık bu sorunu Türkiye’nin gündeminden çıkarmamız lazım.

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BİLİMSEL ÇÖZÜMLER: Bunu da nasıl yapacağız? Tüm tarafları bir araya getirerek yapacağız. Bilimsel çözümleri inceleyerek çözemeye çalışacağız. Dünya bu sıkıntıyı nasıl gidermiş? Medeni ülkeler nasıl çözümler bulmuş? Biz de aynı adımları atarak çözümü biz de Türkiye’ye kazandıracağız.

TBMM’DE DESTEKLEYECEĞİM: Bir açıklama yaptım. Bunun birtakım yansımaları oldu. Tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Burada sokak hayvanlarından bahsetmiyoruz. Bizim gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler. Ve bunların sokaklardan bunların toplanması ile ilgili hangi bilimsel çözüm gerekiyorsa eğer bunların uyutulmasıyla biz bu neticeyi alacaksak ben tekrar bu kürsüden söylüyorum, vatandaşların bir temsilcisi olarak ben bunu TBMM’de destekleyeceğim. İnşallah sokaklarımızı insanlar için de çok daha yaşanılabilir bir hale getirmiş olacağız.

7 ŞİRKETE ULAŞTI

Törende bir konuşma yapan FUBA Şirketler Grubu Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Fatih Furtun, 2006 yılında uzun soluklu bir yolculuğa başladıklarını belirterek yurt içi ve yurt dışında kurulu 7 şirkete ulaştıklarını ve FUBA Şirketler Grubu haline geldiklerini söyledi.

88 METREKALİK ATÖLYEDEN BAŞLADILAR

FUBA Şirketler Grubu Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun da 88 metrekarelik bir atölyede yola çıktıklarını ve bugünleri hayal ettiklerini ifade ederek çalıştıkça, hedef koydukça dürüst ve ahlaklı bir ticaret ve vatan sevgisiyle ortaya güzel eserler çıkardıklarını kaydetti.