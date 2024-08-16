TBMM, Can Atalay için toplandı! Meclis'teki oturumda yumruklu kavga: Milletvekilleri birbirine girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'da özel oturumla toplandı. Oturumun başında Ahmet Şık'ın konuşmasından sonra çıkan tartışmaların ardından görüşmelere 15 dakika ara verildi. Verilen ara sırasında AK Partili milletvekilleri ve TİP milletvekilleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi 9 Ağustos’ta, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay ile ilgili verdiği karar nedeniyle TBMM'nin olağanüstü toplanmasını istemişti.

AK PARTİ VE MHP'Lİ VEKİLLER YOKLAMAYA KATILMADI

Oturum öncesi AK Parti milletvekillerinin sıraları boş kaldı. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri yoklamaya katılmadı.

ÖZGÜR ÖZEL SALONDA

Dün ayağı kırıldığı açaklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplantıya topallayarak katıldı. Özel, TBMM'ye girişinde gazetecilerin sağlık durumuyla ilgili sorularına "Basit bir ev kazası geçirdim" yanıtını verdi.

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AHMET ŞIK'IN SÖZLERİ SONRASI GERGİNLİK

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde 'Sizde hiç utanma yok' sözlerinden sonra AK Parti sıralarından tepki yükseldi. Bekir Bozdağ, tartışma nedeniyle birleşime ara verdi.

YUMRUKLU KAVGA

Verilen aranın ardından milletvekilleri kürsünün önünde birbirine girdi.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Meclis'^teki gerilime ilişkin bilgileri aktardı. Melike Görür'ün açıklamaları şöyle: TBMM Genel Kurulu'nda çok büyük bir kavga çıktı. Can Atalay gündemiyle toplanan Meclis'te ilk olarak oylama yapıldı, sonrasında 200 vekil olduğu için TBMM'de oturum açıldı. Ve oturumda ilk sözü TİP milletvekili Ahmet Şık aldı. Ahmet Şık kürsüye çıkar çıkmaz tansiyonu yükselten ifadeleri kullanmasından ardından AK Parti sıralarından tepki geldi. Abdullah Güler ilk olarak tepki gösterdi, daha sonra AK Parti sıralarındaki milletvekilleri ayağa kalktı. Bir ses yükseltmesinin olmasının ardından Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

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Tekrar genel kurul başladı ve aranın ardından tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Ahmet Şık tekrar kürsüye çıktı, konuşmasının ardından AK Parti grubundan tepkiyle karşılandı. Sonrasındaysa 'yumruklar konuştu' demek yerinde. İlk olarak Ahmet Şık kürsüdeyken AK Parti milletvekilleri kürsüye yöneldi. Sonrasındaysa yumruklu bir kavgaya dönüştü. Bir anda o kavgaya tüm milletvekilleri dahil oldu. Meclis Başkan Vekilinin konumunun orada büyük bir kalabalık oluştu. Uzun bir süre kavga etmeye devam ettiler. Yavaş yavaş tansiyon düşmeye başladı.

MHP milletvekilleri oturumda yok, İYİ Parti vekilleri imza vermediği halde TBMM'de. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ayağında kırık olduğu için oturuma gelmemişti ama bugün burada. Çok fazla katılım var. Kavganın ardından 45 dakikalık bir ara verildi.