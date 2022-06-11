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TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop'un koruma ekibi kaza yaptÄ±! 2 özel kalem müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 2 polis yaralÄ±

Bursaâ€™ya gelen TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentopâ€™un koruma ekibinin bulunduÄŸu otomobil,Â aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kontrolden Ã§Ä±kÄ±p,Â ÅŸarampole devrildi. KazadaÂ 2 koruma polisi ile 2 Ã¶zel kalem mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± yaralandÄ±.Â

11.06.2022 - 15:50 | | Ä°smail HakkÄ± SEYMEN- Abdulselam UÄžUR/ BURSA,Â (DHA)
TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop'un koruma ekibi kaza yaptÄ±! 2 özel kalem müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 2 polis yaralÄ±

Kaza, saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°stanbul-Bursa-Ä°zmir yoluÂ kuzey giÅŸeleri mevkisinde meydana geldi. AKÂ Parti 26â€™ncÄ± dÃ¶nem Bursa Milletvekili Bennur Karaburunâ€™un bugÃ¼n yapÄ±lacak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼neÂ katÄ±lmak iÃ§in Bursaâ€™ya gelen TBMMÂ BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentopâ€™unÂ koruma ekibinin bulunduÄŸu otomobil, ÅŸiddetli yaÄŸmur nedeniyleÂ kontrolden Ã§Ä±karak, ÅŸarampole devrildi.

Kazada araÃ§ta bulunanÂ 2 koruma polisi ile 2 Ã¶zel kalem mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± yaralandÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaralÄ±larÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarlaÂ Bursa Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. TedaviyeÂ alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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