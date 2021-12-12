TBMM Başkanı Şentop'tan Meryem Betül Çavdar'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ile madalya alan sporcuları tebrik etti.

Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak gururumuz olan Meryem Betül Çavdar'ı ve 8 madalya alan sporcularımızı kutluyorum. Onların başarı yolundaki motivasyonlarının hepimize örnek olmasını diliyorum."