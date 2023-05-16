TBMM Başkanı Şentop: Mevcut Meclis görevine devam ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtladı. Şentop seçim süreci ile ilgili olarak, 'Mevcut Meclis görevine devam ediyor. Göreve başlamak için yemin edilmesi gerekiyor.' dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Şu anda bir taraftan seçime yönelik gündem işlerken bir taraftan Türkiye'nin kurumları görevlerini devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımız da TBMM de görevine devam ediyor. Yemin tarihine kadar mevcut görev devam ediyor.

YSK'nın sonuçları ilanına bağlı olarak cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra toplanır diye tahmin ediyorum. YSK'nın illerden gelen tutanakları değerlendirmesi ve ilanı, seçimlerden 15 gün sonrası gibi toplanılır. Haziran başına kalmaz. 25-30 mayıs tahminim.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN BAKANLAR

Başkanlık sistemlerinde bir kişinin uhdesinde hem yasama he yürütme birleşmez. bu prensiple bakan olarak atananın vekilliği sona alır. Yargı yürütme görevi de bir kişi uhdesinde birleşmez. Benim gördüğüm değerlendirmelerde vekillik kazanmak ayrı şey görevi ifa etmek ayrı şey.

Göreve başlamak için yemin etmek gerekiyor. Görevin ifası ile ilgili bir sınırlama var. Seçilmiş olan bakan arkadaşlar yemin ettiği zaman yasama görevini ifa edebilirler. Sıfat birleşmesi değil görev ifası önemlidir.

ÇOK PARTİLİ TABLO

Bu seçimin ana teması şu demiştim, Türkiye etraftan kuşatılmaya çalışılıyor. Engellenmek isteniyor, kontrol edilmek isteniyor. Sınır ötesi hareket kabiliyetinin kısıtlanması arzu ediliyor. parlamentoda oluşan tablo harekat gerektiğinde tezkere çıkarabilecek tablo. Bu tezkereyi TBMM'ye gönderecek cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kararı alabilmesi için cumhurbaşkanın da bu doğrultuda irade alması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezkereye karşı önceki tutumu bu konudaki duruşunu gösteriyor.

Tüm adayları tebrik ediyorum. Seçim sonuçlanmış gibi. Milletin kararına herkesin saygı duyması lazım. Bu tabloya cumhurbaşkanımız saygı duyduğunu ifade etti. Millete millet iradesine hakaret eden paylaşımlar var. Bazıları liste yapmış, şu sıkıntılar var diye. Millet bunu değerlendirerek karar vermiş. Önceliğimiz vatanımızın bölünmemesi. Sonuç itibariyle en çok oy alan ikinci tura kalmış oluyor. Seçmenlerin tavı belirleyici olacak. Şüphesiz Sinan beye verilen oyların ne olduğunu değerlendirmek lazım. Milliyetçi hassasiyetle, terör örgütlerine karşı duruşla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli. Profili belli bu oyların. İşaret edildiğinde seçmen gider demek seçmenimizin aklıyla endişe duymak ve onu hafife almak olur. Kimse oraya buraya gidecek değil. Mutlaka görüşmeler olabilir.

Birinci turda cumhurbaşkanı seçilememiştir. İkinci turda cumhurbaşkanı sistem olarak seçilmiş olacak. yüzde 50 oyla cumhurbaşkanımızın seçileceğine inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN BURADAYIM PAYLAŞIMI

Sözlerini çok tuhaf karşıladım. Daha önce geliyorum demişti. Buradayım deyince sanki yerimdeyim, diyor. Vurduğu masa cumhurbaşkanlığı masa da CHP genel başkanlığı masası buradayım, buradan gitmiyorum dediğini anladım. Onun çekilmeyeceğini kimsenin beklemeyeceğini düşünüyorum. Aldığı oylar bir koalisyon oyu. Cumhur ittifakında yürütme ile ilgili değil parlamento ile ilgili ittifaktı. Millet ittifakında parlamento yanında yürütme alanında da ittifak vardı. Burada cumhurbaşkanı adayı ile olmayan şekilde yardımcı ifadeleri ile belediye başkanları vardı. İnce'ye göre daha düşük oy çıktığı görülüyor. İttifakların içindeki partilerin toplamda aldığı oylarla cumhurbaşkanının aldığı oylar aynı.

İlk hedefleri kendilerinin parlamenter sistem diye ifade ettikleri sistem etrafında birleştiler. Daha sonra ondan da vazgeçtiler. Başkanlık konseyi sistemine geçtiler. Büyük iddialar ortaya attılar. Bunlara çok inandıklarını da düşünmüyorum. AA'ya güvenmeyin diye iftiralarda bulundular ama sonuç da AA'nın verdiği tablo ortaya çıktı. ANKA ajansında bulunan veriler iddialarını doğrulamayan verilerdi. Seçmen bilgileri elimizde itiraz edeceğiz diyor Kılıçdaroğlu, bu komik bir şey. Islak imzalı tutanak her partide var.

Bir araya geldiler büyük hava oluşturdular. Yabancı dergiler büyük destek verdi. Gelebildikleri nokta HDP desteği ile alabildikleri oy bu.

40 civarında vekili toplamı yüzde 2'yi bulmayan partilere vermiş oldu. Geriye doğru gittiler, ileriye doğru değil. Siyaset yapıyorsanız milletin değerleri ile sorununuz olmayacak. Önce milletin değerlerine kendisine iradesine saygı duyacaksınız. Millet ona güvenmediği için onu reddetti, vaadi neden reddetsin. Zeka seviyeleri, kullanmış olduğu argümanlar milletin feraseti karşısında daha düşük seviyede. Seçim öncesi de seçim günü de bunu yaptılar. Seçim öncesi helallik dile getirdi ama bunlar samimi mi değil mi buna bakar insanımız.

AKP PARTİ'DEKİ OY DÜŞÜŞÜ

2018 sonucunu hatırlıyoruz 51'in üzerindeydi oy. 48 üzerindeki kişi oy vermemiş demektir. Bu yanlış mantık. Sebepleri çoktur. Tek bir sebebe indirgenemez. Oy vermenin sebebi tekdir, devam etmesini istiyorum demektedir. yüzde 55 de Kılıçdaroğlu'nu istemiyor demektir. Yeni hükümet sisteminin ilk dönemini yaşadık. Pandemi krizini yaşadık bu sürede. Kuzeyimizde savaş var. Enerji ile yaşanan sıkıntılar var. AK Parti'nin en önemli özelliği sayın cumhurbaşkanımızın da özelliği budur. Ortaya çıkan sonuç değerlendirilir ve ders alınma çalışması yapılır. Vatandaşın kararı önemlidir. Bunu manipüle etmek çok yakışıksız. Büyük şehirlerde nispeten ekonomi ile ilgili sorunlar daha fazla hissediliyor. Bir mesaj var bi mesajın gereği yapılacak.

MHP ile ilgili anketçiler bir türlü tutturamıyorlar. Türkiye'nin sosyolojisi değişti. Anket şirketlerinin kendi kullandığı yöntemleri gözden geçirmesi lazım. Uzun yıllardır her ay anket yapan bazı firmalar vardı, İnce'nin çekilmesini sağlamak için arka arkaya anket yayınladılar. Tamamen manipulatifti. Kılıçdaroğlu'nu 7 günde arttıracak tablo yoktu. İnce'nin üzerindeki baskıyı arttırmak için yaptılar.

Hükümet sistemi tartışması bu seçimle ortadan kalkar. Türkiye artık onların iddia ettiği gibi parlamenter sisteme dönelim noktasında değil. Milletimizin bunu istemediği ortaya çıktı. Yeni dönemde konu bazlı olarak partilerin politika üretmesi, birliktelikler oluşturması mümkündür.

BAHÇELİ'NİN TBMM AÇILIŞINDA BAŞKANLIK VEKALETİ

Bunu bilmek mümkün değil. Kural her zaman böyle uygulanmamış. Bahçeli'nin bunu yapıp yapmayacağı konusunda bir şey diyemiyorum. Meclis başkanlığı görevi gurur verici bir görevdir. En uzun süre yapan 3. Meclis başkanıyım.