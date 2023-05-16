Sinan Oğan CNN International'a konuştu: Ben Kürt karşıtı değil, terör karşıtıyım

Dünya Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Hiçbir adayın yüzde 50'nün üzerine çıkamaması ile ikinci tura kalan seçimin sürpriz ismi olarak lanse edilen Sinan Oğan CNN International'a konuştu.

Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Oğan, 'Ben Kürt karşıtı değilim terör karşıtıyım' dedi.

Oğan, Sığınmacılara yönelik sert politikalarına ilişkin soruya ise 'ABD polisi bir kaçak Türk yakaladığı zaman ne yapıyorsa biz de aynısını yapacağız' yanıtı verdi.

Oğan 'ABD polisinin yaptığı ne kadar demokratikse bizimki de o kadar demokratik' dedi.

Oğan 'Desteklediğimiz tarafı kazandıracağız' dedi ve şu an için netleşmiş bir kararın olmadığının altını çizdi.

Oğan 'İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek bu istişarelerin sonucunda karar vereceğiz ve bu kararı verdiğimizde o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir. Şu an netleşmiş bir kararımız yok' ifadelerini kullandı.

ABD'li yayın kuruluşu Oğan'ı 'Türkiye seçimlerinde potansiyel belirleyici' olarak nitelendirdi ve şu yorumda bulundu;

'Sinan Oğan, Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerini üçüncü sırada bitiren, potansiyel bir belirleyici olarak ortaya çıktı.'