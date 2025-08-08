TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki: Karanlık bir adım

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.08.2025 - 13:09Güncellenme Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze’nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde “Güvenlik Kabinesi” tarafından onaylanan, Gazze’nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır.

Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz.

Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz.

Bugün Gazze’yi ve Filistin’i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."

