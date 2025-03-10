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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İmralı süreci ve yeni anayasa açıklaması

10.03.2025 - 15:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İmralı süreci ve yeni anayasa açıklaması

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 'TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecekti' dedi.

İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı olmadığını belirten Kurtulmuş, 'İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım' ifadelerini kullandı.

 

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