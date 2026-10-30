Sinop'ta otomobil şarampole uçtu kazada 4 kişi yaralandı
30.10.2026 - 20:00Güncellenme Tarihi:
Sinop'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Kaza, Erfelek-Sinop kara yolu Uzungürgen köyü mevkisinde meydana geldi. Erfelek ilçesinden Sinop istikametine seyreden 57 AD 202 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.