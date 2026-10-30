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Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı

30.10.2026 - 19:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)

Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı

Diyarbakır’da sağanak sırasında bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

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Yağmurun ardından otomobilinin içine su dolan sürücü, biriken suyu bardakla boşaltmaya çalıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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