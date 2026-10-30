Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
30.10.2026 - 19:56Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır’da sağanak sırasında bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.
Yağmurun ardından otomobilinin içine su dolan sürücü, biriken suyu bardakla boşaltmaya çalıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.