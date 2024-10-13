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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

13.10.2024 - 12:57 | | AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mize karargah olma payesini, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda da onurla taşıyan Ankara'nın, başkent oluşunun 101'inci yıl dönümünü yürekten kutluyor, Ankaralı hemşehrilerime muhabbetlerimi sunuyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimize, gazilerimize ve onun kahraman vekillerine; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

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