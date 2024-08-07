TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin yaptığı başvuru tarihi bir adım olmuştur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından soykırım davasına müdahillik bildirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davaya müdahillik için TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyetin başvuru yaptığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur. İsrail'in, soykırım suçu için uluslararası mahkemelerde yargılanması, Netanyahu ve çetesinin işlediği suçlar karşısında hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milli davamız olarak gördüğümüz Filistin davasını her platformda savunmaya, başkenti Kudüs olan özgür Filistin devleti kurulana kadar tüm insanlık cephesiyle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."