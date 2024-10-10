TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbelerin ürünü olan anayasadan kurtulma vakti geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

82 Anayasasının birçok siyasal ve toplumsal sorunların kaynağında büyük payı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık Türkiye'nin darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulma vakti gelmiştir.

Darbeci ruh anayasada hala gizli. Sadece metin değişmesi yetmez.

Demokrasinin en büyük düşmanı imtiyaz ve istisnalardır. Bu anayasa yapım sürecinde imtiyaz ve istisnaların ortadan kaldırılması, demokratik kurumların millet anlayışı içerisinde yeniden gözden geçirilmesi demektir.

Yeni anayasanın içerisinde önemli bir konu da anayasa ve ideoloji arasındaki ilişkidir. Türkiye'de yüzlerce ideolojinin olduğu açıktır. Kimin ideolojisini anayasaya yazacağız.

Partilerin tamamı aslında yeni bir anayasa teklifini halka teklif etmişlerdir. Bu sadece bir fantezi olarak olursa olur diye ortaya konmuş değil.

Bu anayasanın temel özelliği sivil olmasıdır. İkincisi mutlaka demokrat olmalıdır. Katılımcı ve kuşatıcı olmalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesidir içşelleştirildiği bir anayasa metninin ortaya çıkarılmasıdır. Türkiye önemli bir fırsat yakalıyor.

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Maalesef bütün hukuk metinlerimizde var olan dil meselesi. Anayasamızın öyle bir dili var ki okuyorsunuz okuyorsunuz, ne diyor diyorsunuz. Dil meselesinin yeni anayasa yapılması konusunda ele alınması gerektiğini düşünüyorum.

Anayasa tartışmaları inanın ki bu tartışmaları yapalım. Sadece bu tartışmaların yapılması bile Türk siyasetine çok şey katacak. Bu anayasa yapım süreci kimse tarafından zehirlenmemeli. Kimse bu süreci zehirlemeye kalkmasın.