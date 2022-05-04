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Tatilciler dönüş yolunda, trafik durma noktasında! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram dönüşü nedeniyle trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolu'nda trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluştu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

04.05.2022 - 17:52 | | Burak CAN / KIRIKKALE (DHA) - İHA
Tatilciler dönüş yolunda, trafik durma noktasında! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan Trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlere geri dönüş için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Kırıkkale - Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara - Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor. Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler dönüş yolunda, trafik durma noktasında Kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM YOĞUN

D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolu'nda trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Tatillerini Ege sahillerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi Turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale'de yoğunluk oluşturdu.

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