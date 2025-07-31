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Tatil rotası yeniden oluşturuluyor! Rapor sonuçları açıklandı: Deniz suyu tertemiz!

31.07.2025 - 08:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tatil rotası yeniden oluşturuluyor! Rapor sonuçları açıklandı: Deniz suyu tertemiz!

Uzmanlar 23 ayrı plajdan numune aldı, sonuçlar tatilcilerin yüzünü güldürdü. Deniz suyu kalite analizine göre bölgedeki tüm plajlar yüzme için güvenli çıktı.

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Giresun'da halkın yoğun olarak kullandığı 23 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin analiz sonuçları yüzme açısında sağlıklı olduğunu belirlendi. 

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz 2025’te halkın yoğun olarak kullandığı plajlardan alınan deniz suyu numuneleri, Giresun Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edildi.

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Yapılan incelemeler sonucunda, 23 plajdan alınan tüm numunelerin yüzme suyu kalite kriterlerine uygun olduğu tespit edildi.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Analizler yüzme suyu kalitesi yönetmeliği çerçevesinde, bağırsak kaynaklı bakteriler olan İntestinal Enterokok (İ.E.) ve Escherichia Coli (E.C.) parametrelerine göre değerlendirildi.

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Tüm numuneler, kılavuz ve zorunlu değer sınırları içinde kalarak standartlara uygun bulundu" ifadelerine yer verildi.

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