Tarihin katman katman biriktiği şehirde harekete geçildi! Belediye başkanı mahzene indi

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Tarihi yapının Tokat turizmine kazandırılması için büyük önem taşıdığını vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Burası tarihe ve birçok olaya tanıklık etmiş. Dracula’nın izini taşıyan bu kale, sadece tarihî bir yapı değil, aynı zamanda şehrimize ciddi bir turizm potansiyeli sunan bir mirastır. Yapılan restorasyonlarla birlikte kale gün yüzüne çıkacak.