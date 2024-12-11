TasteAtlas tarafÄ±ndan yeni yayÄ±nlanan en iyi 50 dÃ¼nya mutfaÄŸÄ± listesi bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara sebep oldu. Listede Ã¶zellikle yemekleri ile sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸma yaratan Yunanistan ve TÃ¼rkiye damga vurdu. Ä°ki mutfaÄŸÄ±n arasÄ±ndaki sÄ±ralama farkÄ± dikkat Ã§ekti. Listede bir diÄŸer dikkat Ã§eken nokta ise Fransa'nÄ±n sÄ±ralamasÄ± oldu. Daha Ã¶nce yayÄ±mlanan listede Ã¼st sÄ±ralarda yer alan Fransa'nÄ±n sÄ±rasÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ tartÄ±ÅŸmalara sebep oldu. Peki, hangi Ã¼lke hangi sÄ±raya yerleÅŸti, birinci kim oldu? Ä°ÅŸte yeni yayÄ±nlanan TasteAtlas listesine gÃ¶re dÃ¼nyanÄ±n en iyi 50 mutfaÄŸÄ±!

1. YUNANÄ°STAN

Yunan mutfaÄŸÄ±, Ã¶zellikle zeytinyaÄŸÄ±, taze sebzeler ve deniz Ã¼rÃ¼nleriyle tanÄ±nÄ±r. 2024 listesinde beÅŸinci sÄ±rada yer alan Yunanistan, son listede birinci sÄ±raya yÃ¼kseldi! Yemeklerinin saÄŸlÄ±klÄ± ve lezzetli olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Akdeniz diyetine katkÄ±larÄ±yla da Ã¼n kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Fasulye, mÃ¼cver ve musakka gibi lezzetler Yunan mutfaÄŸÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±nda yer alÄ±r.

2. Ä°TALYA

Ä°talya, uzun yÄ±llardÄ±r dÃ¼nya mutfaklarÄ± arasÄ±nda zirveye yakÄ±n bir konumda yer alÄ±yor. TasteAtlas, 2024'te de Ä°talyan mutfaÄŸÄ±nÄ± birinci sÄ±rada ilan etmiÅŸti. GÃ¼ncel listede ise Ä°talya ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. Bu mutfak, Ã¶zellikle taze makarna Ã§eÅŸitleri, pizza ve bÃ¶lgesel yemekleriyle Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. Napoliâ€™nin orijinal pizza margaritasÄ±, Romaâ€™nÄ±n kararmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±n tavuklarÄ± ve Toskanaâ€™nÄ±n enfes ÅŸaraplarÄ± bu mutfaÄŸÄ±n en sevilen Ã¶ÄŸeleri arasÄ±nda yer alÄ±r.

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3. MEKSÄ°KA

Meksika mutfaÄŸÄ±, lezzetli ve zengin tatlarÄ±yla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada. Tacos, enchiladas, guacamole ve mole gibi geleneksel yemekler, Meksikaâ€™nÄ±n mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n temel taÅŸlarÄ±dÄ±r. BaharatlarÄ±n, otlarÄ±n ve deniz Ã¼rÃ¼nlerinin yoÄŸun kullanÄ±mÄ±, Meksika mutfaÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼nyada kendine saÄŸlam bir yer edinmesini saÄŸlÄ±yor.

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4. Ä°SPANYA

Ä°spanya, 2024â€™te yedinci sÄ±rada yer alÄ±rken, gÃ¼ncel listede dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±raya kadar yÃ¼kseldi. Ä°spanyollarÄ±n mutfaklarÄ± son derece Ã§eÅŸitlidir. Paella, tapas, gazpacho ve churros gibi tipik Ä°spanyol yemekleri, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. Ä°spanyol mutfaÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ yapÄ±sÄ±, Ã¶zellikle Akdeniz bÃ¶lgesinin taze malzemelerini Ã¶ne Ã§Ä±kararak, her damaÄŸa hitap eder.

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5. PORTEKÄ°Z

Portekiz mutfaÄŸÄ±, denizle iÃ§ iÃ§e geÃ§miÅŸ bir geleneksel mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼dÃ¼r ve Ã¶zellikle deniz Ã¼rÃ¼nleriyle Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. Ãœlkenin uzun sahil ÅŸeridi, taze balÄ±k ve deniz Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketimini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r; Ã¶rneÄŸin, bacalhau (kurutulmuÅŸ morina balÄ±ÄŸÄ±) Portekiz mutfaÄŸÄ±nÄ±n simgelerindendir. Bunun yanÄ± sÄ±ra, zeytinyaÄŸÄ±, sarÄ±msak, soÄŸan, otlar ve baharatlar da yemeklerin temel malzemelerindendir. TatlÄ±lar da Portekiz mutfaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ±dÄ±r, pastÃ©is de nata (krema dolgulu tatlÄ±lar) ise en bilinen Ã¶rneklerindendir. Portekiz mutfaÄŸÄ±, Akdeniz etkilerini taÅŸÄ±rken, aynÄ± zamanda koloniyel geÃ§miÅŸinden gelen tropikal tatlar ve baharatlarla da zenginleÅŸmiÅŸtir.

6. TÃœRKÄ°YE

TÃ¼rkiye, TasteAtlas 2024 listesinde altÄ±ncÄ± sÄ±rada yer alarak, mutfak Ã§eÅŸitliliÄŸi ve zenginliÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor. TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±, hem DoÄŸu hem BatÄ±'nÄ±n etkilerini harmanlayan eÅŸsiz yemekleriyle tanÄ±nÄ±r. KebabÄ±ndan baklavasÄ±na, zeytinyaÄŸlÄ±larÄ±ndan Ã§orbalarÄ±na kadar TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir saygÄ±nlÄ±ÄŸa sahiptir. AyrÄ±ca, TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n baharat kullanÄ±mÄ±, yemeklerin benzersiz tatlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karan Ã¶nemli bir unsurdur.

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7. ENDONEZYA

Endonezya mutfaÄŸÄ±, zengin ve Ã§eÅŸitlilik gÃ¶steren tatlar ve malzemelerle tanÄ±nÄ±r. Ãœlkenin farklÄ± adalarÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rleri, mutfaklarÄ±na Ã¶zgÃ¼n lezzetler katmÄ±ÅŸtÄ±r. Endonezya mutfaÄŸÄ±nÄ±n temelini pirinÃ§, sebzeler, baharatlar ve deniz Ã¼rÃ¼nleri oluÅŸturur. Ã–zellikle sambal (baharatlÄ± biber sosu) ve rendang (baharatlÄ± et yemeÄŸi) gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ lezzetler, yemeklerde sÄ±kÃ§a yer alÄ±r. Tempeh ve tofu, proteinin ana kaynaklarÄ± arasÄ±nda bulunur. AyrÄ±ca, Endonezya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yemeklerinden biri olan nasi goreng (kÄ±zarmÄ±ÅŸ pilav) ve satay (Ä±zgara et ÅŸiÅŸleri), hem yerel halk hem de turistler tarafÄ±ndan sevilir. Hindistancevizi sÃ¼tÃ¼, zencefil, sarÄ±msak ve lime gibi malzemeler, yemeklere zengin ve karmaÅŸÄ±k bir tat profili kazandÄ±rÄ±r.

8. FRANSA

Fransa, gastronomi dÃ¼nyasÄ±nda yÃ¼zyÄ±llardÄ±r kendine has bir yer edinmiÅŸtir. FransÄ±z mutfaÄŸÄ±, sofistike teknikleri, zarif sunumlarÄ± ve ÅŸarap eÅŸleÅŸmeleriyle bilinir. TasteAtlas, Fransa'nÄ±n mutfaÄŸÄ±nÄ± sekizinci sÄ±raya yerleÅŸtirirken, FransÄ±z mutfaÄŸÄ±nÄ±n klasiklerinden olan ratatouille, foie gras, baguette ve ÅŸaraplar dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¼n kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.

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9. JAPONYA

Japon mutfaÄŸÄ±, 2024â€™te TasteAtlas sÄ±ralamasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼ncel listede ise 9. sÄ±raya dÃ¼ÅŸtÃ¼. Japonlar, lezzetli yemekler yaratÄ±rken sadelik ve estetiÄŸi Ã¶n planda tutar. Sushi, ramen, tempura ve tatlÄ±lardan mochi, Japon mutfaÄŸÄ±nÄ±n temel taÅŸlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±r. Japon mutfaÄŸÄ±nÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± yemek alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± ve doÄŸaya olan saygÄ±sÄ± da dÃ¼nya Ã§apÄ±nda takdir edilmekte.

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10. Ã‡Ä°N

Ã‡in mutfaÄŸÄ±, onuncu sÄ±rada yer alÄ±yor. YemeÄŸi hazÄ±rlarken kullanÄ±lan taze malzemeler, tatlar ve piÅŸirme teknikleri Ã‡in mutfaÄŸÄ±nÄ± Ã¶zel kÄ±lar. Ã‡inâ€™in en Ã¼nlÃ¼ yemeklerinden pekin Ã¶rdeÄŸi, dim sum ve gong bao tavuk gibi tatlar dÃ¼nya Ã§apÄ±nda sevilen yemeklerdir.

12. HÄ°NDÄ°STAN

Hindistan mutfaÄŸÄ±, karmaÅŸÄ±k baharat karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ± ve zengin tatlarÄ±yla bilinir. TasteAtlas, Hindistanâ€™Ä± on ikinci sÄ±rada yer alÄ±rken, curry ve tandoori yemekleri en bilinenleri arasÄ±nda. Hindistan mutfaÄŸÄ±, vejetaryen seÃ§eneklerinin fazla olmasÄ±yla da saÄŸlÄ±klÄ± yemek arayanlar iÃ§in cazip bir seÃ§enek sunar.

28. TAYLAND

Tayland mutfaÄŸÄ±, doÄŸunun baharatlarÄ±nÄ± ve lezzetlerini bir araya getirir. 2024 TasteAtlas listesinde yirmi sekizinci sÄ±rada yer alan Tayland, Ã¶zellikle pad thai, green curry ve tom yum Ã§orbasÄ±yla bilinir. Tayland mutfaÄŸÄ±nÄ±n dengeli tatlarÄ± ve taze malzeme kullanÄ±mÄ±, onu dÃ¼nyanÄ±n en sevilen mutfaklarÄ±ndan biri haline getiriyor.

TasteAtlasâ€™Ä±n 2024 yÄ±lÄ± sÄ±ralamalarÄ±, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda mutfaklarÄ±n ne kadar Ã§eÅŸitlendiÄŸini ve yemek kÃ¼ltÃ¼rlerinin birbirinden ne kadar farklÄ±laÅŸabildiÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Her bir Ã¼lkenin mutfaÄŸÄ±, o Ã¼lkenin tarihini, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ ve yaÅŸam biÃ§imini yansÄ±tÄ±rken, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda farklÄ± lezzetlerin takdir edilmesi, kÃ¼resel gastronomi dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ne kadar zengin olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Hangi mutfak zirveye yerleÅŸirse yerleÅŸsin, yemek birleÅŸtirici bir gÃ¼Ã§ olarak her zaman kÃ¼ltÃ¼rler arasÄ± kÃ¶prÃ¼ler kurmaya devam edecektir.

TASTEATLAS DÃœNYA MUTFAKLARI SIRALAMASI

1- Yunanistan

2- Ä°talya

3-Meksika

4-Ä°spanya

5- Portekiz

6- TÃ¼rkiye

7- Endonezya

8- Fransa

9- Japonya

10- Ã‡in

11- Polonya

12- Hindistan

13- Amerika BirleÅŸik Devletleri

14- Peru

15- SÄ±rbistan

16- Brazilya

17- HÄ±rvatistan

18- Kolombiya

19- Vietnam

20- Macaristan

21- Cezatir

22- GÃ¼ney Kore

23- Almanya

24- Romanya

25- Arjantin

26- LÃ¼bnan

27- Ã‡ek Cumhuriyeti

28- Tayland

29-GÃ¼rcistan

30- Tunus

31- Avusturya

32- Åžili

33- Bulgaristan

34- Rusya

35- GÃ¼ney Afrika

36- Filipinler

37- Malezya

38- Fas

39- Litvanya

40- MÄ±sÄ±r

41- Ä°ran

42- Suriye

43- Kanada

44- Ukrayna

45- Hollanda

46- Filistin

47- Kuzey Makedonya

48- Ä°ngiltere

49- Etiyopya

50- KÄ±brÄ±s