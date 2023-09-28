Tapu da var, sÃ¶zleÅŸme de 30 yÄ±llÄ±k inÅŸaat bilmecesi, satÄ±ÅŸ iptal edildi

ApartmanÄ±n 29 yÄ±llÄ±k sakinleri, satÄ±n aldÄ±klarÄ± dairelerde hiÃ§bir haklarÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±na isyan ederken, yeni mÃ¼teahhitin, akrabalarÄ±nÄ± apartman sakini olarak gÃ¶stererek binada inceleme yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, binaya zarar verdiÄŸini ve devletten kira yardÄ±mÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Apartmanda, elektrik ve suyun da yaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶nce kesildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Binada 29 yÄ±ldÄ±r oturan daire sakinleri ilk mÃ¼teahhitten aldÄ±klarÄ± tapularÄ± gÃ¶stererek hak iddia ediyor. Yeni mÃ¼teahhit ise, 5 katlÄ± apartmanda oturanlarÄ±n binayÄ± boÅŸaltmasÄ±nÄ± istiyor.Â Â

BÄ°NADA OTURANLARLA ANLAÅžAMADI; YENÄ° MÃœTEAHHÄ°TE SATTIÂ

ZÃ¼beyde HanÄ±m Mahallesi'nde bulunan arsanÄ±n toprak sahibi Ä°slam AltÄ±n, 1993 yÄ±lÄ±nda mÃ¼teahhit Nuri S. ile anlaÅŸarak, arsasÄ±na kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda apartman yapÄ±lmasÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme yaptÄ±. ApartmanÄ±n inÅŸaatÄ±na baÅŸlayan mÃ¼teahhit, iddiaya gÃ¶re binanÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± yarÄ±m bÄ±raktÄ±, bitirdiÄŸi daireleri ise 7 kiÅŸiye satarak ortadan kayboldu.

Toprak sahipleri, tamamlanmayan kÄ±sma istinaden sÃ¶zleÅŸmenin iptali ve arsa yerinin kendilerine geri verilmesi iÃ§in mÃ¼teahhit Nuri S.'ye 1998 yÄ±lÄ±nda aÃ§tÄ±klarÄ± davayÄ± 2005'te kazandÄ±. KararÄ±n, 2008 yÄ±lÄ±nda kesinleÅŸmesiyle, apartmanda gerÃ§ekleÅŸen satÄ±ÅŸlar sonucu verilen tapular da iptal edildi.

Toprak sahipleri, sÃ¼reÃ§ boyunca binada yaÅŸamaya devam eden ve tapularÄ± da iptal olan apartman sakinleriyle konunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda anlaÅŸamayÄ±nca, arsayÄ± ve ellerindeki tapularÄ± baÅŸka bir mÃ¼teahhite sattÄ±.

Binada yaklaÅŸÄ±k 15 senedir belirsiz durumda yaÅŸayan apartman sakinleri, arsa ve apartmanÄ± satÄ±n alan yeni mÃ¼teahhitin, akrabalarÄ±nÄ± apartmanda oturmamalarÄ±na raÄŸmen, oturuyormuÅŸ gibi gÃ¶sterdiÄŸini iddia etti. Buna istinaden, binada tanÄ±madÄ±klarÄ± kiÅŸi veya kiÅŸilerin talebiyle 6306 sayÄ±lÄ± Afet Riski AltÄ±ndaki AlanlarÄ±n DÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi Kanunu kapsamÄ±nda karot testi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, test sonucuyla; bina hakkÄ±nda yÄ±kÄ±m kararÄ± verildiÄŸini, kararÄ±n ise ikamet kayÄ±tlarÄ±nÄ±n apartmanda olmasÄ±na raÄŸmen kendilerine tebliÄŸ edilmediÄŸini aktardÄ±. 29 yÄ±l Ã¶nce satÄ±n aldÄ±klarÄ± dairelerde hiÃ§bir haklarÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten apartman sakinleri, duruma isyan etti. ApartmanÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶nce elektrik ve suyunun da kesildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, binada daire satÄ±n alarak maÄŸduriyet yaÅŸayanlar arasÄ±nda, binayÄ± tamamlamayan mÃ¼teahhitin kardeÅŸinin de bulunduÄŸu ve mÃ¼teahhit Nuri S'nin 2022 yÄ±lÄ±nda vefat ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

"Ä°KÄ° DAÄ°RE BÄ°R DÃœKKAN KARÅžILIÄžI ANLAÅžMIÅžLAR" Â

YaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r apartmanda oturduÄŸunu belirten Elmas Ã‡elik, "1994 senesinde ben buraya topraktan, mÃ¼teahhitten satÄ±n alarak girdim. 280 liraya anlaÅŸtÄ±m. Senetleri Ã¶dediÄŸim halde betonlarÄ± attÄ±, tuÄŸlayÄ± dahi Ã¶rmedi. Ben en Ã¼st katta oturuyorum. MÃ¼teahhit bÄ±raktÄ± gitti yÄ±llarca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± bu binaya getirdim yatÄ±rdÄ±m. Ã‡atÄ±sÄ±nÄ± Ã¶receÄŸim, duvarÄ±nÄ± Ã¶receÄŸim diye yÄ±llarca masraf yaptÄ±m, 30 yÄ±ldÄ±r iÃ§inde oturuyorum. Toprak sahibi Ã¶ldÃ¼, mÃ¼teahhit de Ã¶ldÃ¼. Toprak sahibinin Ã§ocuklarÄ± dava aÃ§tÄ±lar iki daire bir dÃ¼kkan yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in. Ä°ki daire bir dÃ¼kkan karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda vermiÅŸ mÃ¼teahhite. NasÄ±lsa tapumuz var diye Ã§ok Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸmedik, davayÄ± kazandÄ±lar. Sonunda baÅŸka bir mÃ¼teahhite Ã§ok da uygun bir fiyata ben burada oturmam diyerek, bÃ¼tÃ¼n binayÄ± satmÄ±ÅŸlar. Alan mÃ¼teahhit de, tapularÄ± kendi akrabalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine vermiÅŸ. Selma Engin diye burada oturmayan bir kiÅŸi imza vermiÅŸ, binada inceleme, karot testi oluyor. Belediyeye de gidip durumu anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ama anlamadÄ±lar herhalde. Sonucunda ÅŸimdi binayÄ± yÄ±kÄ±p yeniden yapacaÄŸÄ±z diye beÅŸ kuruÅŸ vermeden bizi sokaÄŸa atmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar" dedi.

"BÃœTÃœN VARLIÄžIMI BURAYA YATIRDIM"

Ã‡elik, " BÃ¼tÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±mÄ± buraya yatÄ±rdÄ±m, 30 senedir de burada oturuyorum, bÄ±rakmaya da niyetim yok. Ben bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa katlanamÄ±yorum. Bize haksÄ±zlÄ±k yapÄ±lÄ±yor. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me karÅŸÄ± deÄŸilim, bize yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±yÄ±m. YÄ±ldÄ±rmak iÃ§in elektriÄŸimizi ve suyumuzu kestiler. KomÅŸulardan su alÄ±yoruz, merdivenlerde su dolu ÅŸiÅŸelerle, kendim yukarÄ± Ã§ok zor Ã§Ä±kÄ±yorum bir de su taÅŸÄ±yorum. BÃ¶yle bir ÅŸey olur mu?

ElektriÄŸi de, komÅŸulardan kablo Ã§ekerek saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. 1 aydÄ±r elektrik yok su yok. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan yardÄ±m istiyorum. HukukÃ§ulardan da yardÄ±m istiyorum, gÃ¼cÃ¼mÃ¼z yetip de iyi bir avukat tutamadÄ±k. Tek baÅŸÄ±ma iki Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼ttÃ¼m, benim iki Ã§ocuÄŸum okula giderdi, okuldan Ã§Ä±kÄ±nca konfeksiyonda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlardÄ± burayÄ± Ã¶demek iÃ§in, bu ÅŸartlar altÄ±nda aldÄ±k burayÄ±, yetkililerden yardÄ±m bekliyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TAPULARIMIZ VE SENETLERÄ°MÄ°Z VAR"

Bina sakini Åžirin GÃ¶lek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;

"Mal sahibiyle hiÃ§bir baÄŸlantÄ±mÄ±z yoktu. Ã–dedik hepsini, elimizde senetlerimiz tapularÄ±mÄ±z var. SÃ¼reÃ§te Â ne oluyor bilmiyoruz, mahkemeler geÃ§iyor. Mahkemeler bittikten sonra tapular iptal oluyor. Ä°ptal olduktan sonra da mail sahibiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyoruz. 2020 senesine kadar biz mal sahibiyle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k bile. Kendi evleri de var hatta, yapÄ±lmadÄ±. Biz daha sonra mal sahiplerine teklif yaptÄ±k, 'Biz sizin evinizi yapalÄ±m, size verelim' dedik. Binadan Ã§Ä±kÄ±n dediler. Evin iÃ§ini dÄ±ÅŸÄ±nÄ± her ÅŸeyini kendimiz yaptÄ±k. Bize, 'Siz gidin mÃ¼teahhitle anlaÅŸÄ±n, ben buradan sizin Ã§Ä±kmanÄ±zÄ± istiyorum' dedi. Bize hiÃ§bir kaÄŸÄ±t bile gelmedi. Mal sahibi gitti baÅŸka bir mÃ¼teahhite satmÄ±ÅŸ. Bize Ã§Ä±kÄ±n gidin buradan diyor"Â

"ÃœZÃœLDÃœK KAÃ‡ YILLIK KOMÅžULARIMIZ"

KomÅŸu Haydar DoÄŸan, "ÃœzÃ¼ldÃ¼k, kaÃ§ yÄ±llÄ±k komÅŸularÄ±mÄ±z. Herkes dairelerini aldÄ± hiÃ§ kimse bÃ¶yle bir ÅŸey yaÅŸamadÄ±. 30 yÄ±ldÄ±r burasÄ± bÃ¶yle. Bildim bileli bÃ¶yle burasÄ±. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z orta kat yÄ±llardan beri boÅŸ" dedi.

"MAHKEMEDE SATIÅž Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°; MÃœVEKKÄ°LÄ°ME Ä°ADESÄ°NE KARAR VERÄ°LDÄ°"

Toprak sahibi Ä°sa AltÄ±n'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n avukatÄ± Ä°lyas Meral, "Bu olay 30 yÄ±llÄ±k bir olay. GeÃ§miÅŸi 1993 yÄ±lÄ±na dayanÄ±yor. Bu arazi mÃ¼vekkilimin babasÄ± Ä°slam AltÄ±n'a ait, o tarihte bir mÃ¼teahhide veriyor burayÄ± kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat sÃ¶zleÅŸmesi olarak yanÄ±lmÄ±yorsam. Sekiz daire yapÄ±lacaktÄ± yarÄ±sÄ± mÃ¼teahhitin olacaktÄ± yarÄ±sÄ± Ä°slam AltÄ±n'Ä±n olacaktÄ±. MÃ¼teahhit o dÃ¶nem kendisine ait daireleri tamamlÄ±yor, AltÄ±n'a ait daireleri tamamlamadan Ã§ekip gidiyor. Kendisine ait tamamladÄ±ÄŸÄ± daireleri de bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilere satÄ±yor. MÃ¼teahhit kaÃ§Ä±p gidince benim mÃ¼vekkillerimin babasÄ± Ä°slam AltÄ±n da maÄŸdur oluyor. 1998 yÄ±lÄ±nda, kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat sÃ¶zleÅŸmesinin iptali iÃ§in dava aÃ§Ä±lÄ±yor GaziosmanpaÅŸa Asliye Hukuk Mahkemesinde. Dava 2005 yÄ±lÄ±nda sonuÃ§lanÄ±yor, 2008 yÄ±lÄ±nda da kesinleÅŸiyor. Kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat sÃ¶zleÅŸmesi iptal ediliyor, mÃ¼teahhitin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilere, maÄŸdur olduÄŸunu iddia eden kiÅŸilere satmÄ±ÅŸ olduÄŸu dairelerin de iptali ve Metin AltÄ±n'a toprak sahibine iadesine karar veriliyor. 2008 yÄ±lÄ±ndan beri bu olay muallaktaydÄ±, beklemedeydi, aslÄ±nda tapularÄ± iptal edilmiÅŸti, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerin tapularÄ± yoktu. TapularÄ±n tamamÄ± mÃ¼vekkilim adÄ±na kayÄ±tlÄ± hale gelmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±l boyunca bekledi mÃ¼vekkilim bu maÄŸduriyetin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve diÄŸer kiÅŸilerle de uyumlu zeminde buluÅŸmak iÃ§in. Kendileri oturuyorlar 30 yÄ±ldÄ±r orada iÅŸgalciler ama benim mÃ¼vekkilim burayÄ± 30 yÄ±ldÄ±r kullanamÄ±yor. " diye konuÅŸtu.Â Â

"MAÄžDURÄ°YETLERÄ°NÄ°N KAYNAÄžI MÃœVEKKÄ°LÄ°M DEÄžÄ°L, YENÄ° MÃœTEAHHÄ°T"

Avukat Meral, "KullanamayÄ±nca da bu iÅŸlerle daha fazla uÄŸraÅŸmak istemedi ve bedelinin Ã§ok altÄ±nda bir rakama geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yanÄ±lmÄ±yorsam sattÄ±. Bu vakayÄ± tamamladÄ±. Bu kiÅŸiler burada maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± iddia ediyorlar ama bunlarÄ± maÄŸdur eden benim mÃ¼vekkillerim deÄŸil onlara hukuk dÄ±ÅŸÄ± daire satan mÃ¼teahhittir. OrasÄ± o dÃ¶nem 5 milyon lira edebilecekken mÃ¼vekkilim 1 milyon 450 bin liraya sattÄ± diye biliyorum ben. 30 yÄ±llÄ±k bir sorunla daha fazla uÄŸraÅŸmak istemedi. Emlak vergilerini, yasal vergilerini mÃ¼vekkilim Ã¶dedi. Bu kiÅŸiler burada iÅŸgalci olarak kalÄ±p vergi Ã¶demeden yaÅŸamaya devam ettiler. MÃ¼vekkilime iÅŸgal ve ecrimisil davasÄ± aÃ§Ä±p, polis ve mahkeme marifetiyle bu kiÅŸileri Ã§Ä±karalÄ±m Ã¶nerisini sundum. Kendisi istemedi, bu kiÅŸiler nedeniyle tehdit aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in. Bu tehditler nedeniyle can ve mal gÃ¼venliÄŸi endiÅŸesiyle polis zoruyla bir tahliye yaptÄ±rmak istemedi. Benim mÃ¼vekkilim burayÄ± sattÄ± buradan ayrÄ±ldÄ±. Kendisine ait bir yeri sattÄ±, baÅŸkasÄ±na ait bir yeri satmadÄ±. Ä°nsanÄ±n kendi arazisini satmasÄ±nda hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey yoktur. MaÄŸduriyetlerinin kaynaÄŸÄ± benim mÃ¼vekkilim deÄŸil. MaÄŸduriyetlerinin kaynaÄŸÄ± Nuri S. isimli bir mÃ¼teahhit" diye konuÅŸtu.Â