Orta Doğu'da gerilim daha da tırmanıyor! ABD jetleri Suriye-Irak sınırını vurdu

İsrail'in 50 yıl sonra resmen ilan ettiği ilk savaşta yirmi gün geride kaldı, Gazze'de hava saldırıları aralıksız sürerken Orta Doğu'nun başka bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.

ABD SURİYE'DE İRAN TESİSLERİNİ VURDU

7 Ekim tarihinde savaş başlar başlamaz İsrail'e koşulsuz desteğini sunan ABD, hemen USS Gerald R. Ford uçak gemisinin başını çektiği filoyu Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı. İran ve bölgenin en güçlü milis gücü Hizbullah'ın savaşa dahil olmasını engellemeyi hedefleyen Washington, hem Tahran hem de Beyrut'a uyarı üstüne uyarı yaptı.

İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah ve İsrail birlikleri arasında çatışmalar on dokuzuncu gününe girdi. Hizbullah'ın roket saldırılarına İsrail ordusu savaş uçakları ya da sınırdan top atışlarıyla yanıt verdi. Zaman zaman insansız hava aracı saldırıları da gerçekleşti. Geride kalan günlerde İsrail'e ait jetler ayrıca Suriye'nin başkenti Şam ve diğer büyük şehri Halep'teki havalimanlarına birkaç kez füze ateşledi.

Savaşın tüm Orta Doğu'ya yayılmasından korkulurken, ABD gece yarısı İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan iki merkezin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu. Suriye'nin doğusunda yerel saatle 04.30'da sularında gerçekleşen hava saldırısına iki Amerikan F-16 savaş uçağı katıldı. Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal'deki silah ve mühimmat depoları hedef alındı. Saldırılarda İranlıların ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Hava saldırıları için emir doğrudan ABD Başkanı Joe Biden tarafından verildi. Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, bombardımanın Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olduğunu açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu ay içinde ABD ve müttefiklerine yönelik Irak ve Suriye içinde 16 saldırı olduğunu açıkladı. Roket ve drone'ların kullanıldığı bu saldırılarda 21 askeri personelin yaralandığı kaydediliyor.

BIDEN'DAN HAMANEY'E DOĞRUDAN UYARI

Eş zamanlı olarak da Beyaz Saray’dan önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Ortadoğu’da bulunan ABD kuvvetlerinin hedef alınmaması konusunda uyardığı kaydedildi. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby konuyla ilgili olarak, “Mesaj direkt olarak iletildi” dedi. ABD'nin Suriye'de 900, Irak'ta ise yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyordu. Pentagon, ayrıca 900 askerlik bir kuvvetin daha bölgedeki ABD askerlerinin güvenliği için görevlendirildiğini duyurdu.

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'ABD'NİN SALDIRISI İSRAİL-HAMAS SAVAŞIYLA AYRILAMAZ'

Denklemden İsrail'in çıkarılamayacağını kaydeden Orta Doğu uzmanı Munaymina, saldırının ABD'nin İsrail'e Gazze'de yürüttüğü savaşta verdiği destekle bağlantılı olduğunu belirtti.Hasan Munaymina, hem Washington hem de Tahran'da niyetler konusunda belirsizlik olduğunu da ekledi.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği kanlı baskının ardından İsrail ordusunun 2 milyondan fazla sivilin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 20 gündür savaş uçaklarıyla bombalaması bölgedeki gerilimi her geçen gün tırmandırıyor. İsrail hükümetinin, ABD’nin telkiniyle kara operasyonunu ertelemesinin hemen sonrasında, önceki akşam İsrail kara kuvvetlerinin tank ve zırhlı araçlarla Gazze Şeridi’nin kuzeyine girdiği ve Hamas’a ait olduğu iddia edilen noktaları imha ettiği açıklandı.

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YIĞINAK BÜYÜYOR

İsrail ordusuna ait radyoda, tanklı müdahalenin, çatışmaların başlangıcından bu yana ordunun Gazze’ye düzenlediği en büyük baskın olduğu aktarıldı. Öte yandan Gazze’ye kapsamlı bir kara harekâtı başlatması beklenen İsrail, sınırdaki askeri yığınağını da arttırmayı sürdürüyor. Gazze Şeridi sınırına sekiz cephe açan İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinin yanı sıra güneyine de onlarca tank yerleştirdi.

‘EN ÖLÜMCÜL SALDIRILAR’

ABD’li New York Times (NYT) gazetesinde yer alan analizde, İsrail’in Gazze’yi hedef alan saldırılarının, içinde bulunduğumuz 21’inci yüzyılın en yoğun saldırıları olduğu vurgulandı. Son 20 gün içinde Gazze Şeridi’nde 7 binden fazla hedefin vurulduğu ifade edilen haberde bombaların altında, 2 bin 704’ü çocuk olmak üzere 6 bin 500’den fazla insanın yaşamını yitirdiği, bunun 1982’deki Lübnan Savaşı’ndan bu yana Filistinliler için en ölümcül süreç olduğuna değinildi.

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‘MÜCADELE UZUN SÜRECEK’

İsrail’in Hamas ile mücadelesinin çok uzun süreceğinin altını çizen İsrail askeri istihbaratının eski başkanı ve emekli İsrail Hava Kuvvetleri generali Amos Yadlin’in “İsrail’in acelesi yok” sözlerine yer verilen analizde, ABD’nin DEAŞ’ı yenilgiye uğratmasının beş yıl sürdüğü, İsrail’in Hamas ile mücadelesinin de buna paralellik göstererek yıllar alabileceği değerlendirildi.

PLAN GAZZE’Yİ YIKMAK

Haberde, emekli İsrail Hava Kuvvetleri generali Relik Şafir’in görüşlerine de yer verildi. Tünel ağının çökertilmesi dışında, bombardımanların amacının bölgedeki yüksek binaların imhasıyla olası ‘keskin nişancı’ noktalarının önüne geçmek olduğunu söyleyen Şafir, İsrail’in planının bölgeyi dümdüz ederek oluşturulan güvenli koridorlar aracılığıyla sahada ilerlemek olduğunu dile getirdi. İsrailli emekli general, kara harekâtı başladığında Hamas’ın gerilla savaşında tutunabileceği tüm yapıların yıkılması gerektiğini de vurguladı.