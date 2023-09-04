Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, T100'de katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkaç hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Engin Özkoç'un, belediye başkanı seçildiğinde kendisini aradığını söyleyen Tanju Özcan, "'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi." diye konuştu.

"BURNUMA KÖTÜ KOKULAR GELİYOR"

Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi, 'Bunun sosyal amacı var mı?' dedim. Sonra Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi."

'PARTİDEKİ YOLSUZLUKLAR ORTAYA ÇIKACAĞI İÇİN GİTMİYOR'

Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını iddia etti.

Özcan, "Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor? Bunu kim için söylediniz?" sorusuna, "Genel Başkan ve arkadaşları için söyledim." yanıtını verdi.