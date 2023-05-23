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Tamamen yerli ve milli! Sevindiren gelişme, 'Tayfun' ateşlendi

Türkiye için bir sevindiren haber de Rize'den geldi. Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışının 2'ncisi, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.

23.05.2023 - 09:52 | | Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)
Tamamen yerli ve milli! Sevindiren gelişme, 'Tayfun' ateşlendi

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen ‘Tayfun’un 2'nci kez test atışı yapıldı.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.44'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', ikinci kez Rize semalarından yükseldi.

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İlk kez ekim ayında test edilen 'Tayfun', yine Rize- Artvin Havalimanı'ndan denize doğru Sinop açıklarına fırlatılmıştı.

BAŞKAN DEMİR, TEST ATIŞININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un Rize'de gerçekleştirilen yeni test atışına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Demir mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. 

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