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Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

Şişli'de toplanarak izinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Gözaltına alan eylemciler polis otobüsüne bindirildi.

01.05.2023 - 15:10 |
Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Pangaltı Ergenekon Caddesi üzerinde toplanan eylemciler Taksim’e yürümek istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi.

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Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi