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Taksim'de 1 Mayıs etkinlikleri! Sendikalar çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

01.05.2022 - 09:12 |
Taksim'de 1 Mayıs etkinlikleri! Sendikalar çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar sabah saatlerinde Taksim Meydanı'ndaydı. Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri, Hak-İş Konfederasyonu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. İki sendikanın üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

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