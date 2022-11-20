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Taksim bombacısının ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı! Gül ayrıntısına cevap verdi

Bombayı bıraktıktan sonra elinde gülle yürürken kameralara yakalanan terörist Ahlam Albashir, “Gülü sevdiğim için alıyordum, işaret değildi” dedi. Albashir ifadesinde ‘Hacı’yı da anlattı.

20.11.2022 - 10:25 |
Taksim bombacısının ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı! Gül ayrıntısına cevap verdi

İstiklal Caddesi’nde altı kişinin öldüğü saldırıda bombayı bırakan Ahlam Albashir’e ifade ve sorgu sürecinde kullandığı telefon ve hatlar da soruldu. Albashir’in anlatımına göre Suriye’den ayrılmadan önce “Hacı” kod adlı kişi kendisine iki Amerikan hattı ile bir telefon verdi. Bombalı saldırıdan sonra da Ahmet Jarkas bu telefonu imha etmek için Albashir’den aldı. Albashir Suriye’den Türkiye’ye girişten itibaren 5 ay bu telefon ve hatları kullandı. Bu telefonu Albashir’den alan Jarkas, Albashir’e rehberinde kendi numarasının da olduğu Türk hattı takılı yeni bir telefon verdi. Albashir yakalandığında bu telefon da ele geçirildi.

Taksim bombacısının ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı Gül ayrıntısına cevap verdi

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Albashir’in bu telefonu ve yaptığı görüşmeler de incelemeye alındı. Telefonun rehberinde Ahmet Jarkas’ın numarası dışında Arapça “Amcam” diye kayıtlı bir numara daha vardı. Bu numaranın kime ait olduğu soruldu. Albashir, “Menbiç’ten beni Türkiye’ye gönderen ‘Hacı’nın numarasıdır. Onun isteği üzerine ‘Amcam’ olarak kaydettim. Türkiye’de kaldığım 5 ay boyunca kendisiyle defalarca görüntülü bir şekilde görüşmem oldu. YPG’de üst düzey komutanlardan” diye cevap verdi.

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İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakırken de caddeyi daha önceki keşif ziyaretlerinde de teröristin elinde gül vardı. Kamera kayıtlarına yansıyan bu durumla ilgili “Taksim’e her gittiğimde elimde gül olmasının sebebi, ben gülü çok seviyorum. Oraya her gittiğimde alırım. Bu, kimseye vermiş olduğum bir işaret değildir” dedi.

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