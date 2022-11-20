Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili kritik açıklama: TSK sınırın 160 km içerisinde

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, gazeteci Güngör Yavuzaslan, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve GÜVSAM Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin, CNN Türk canlı yayınında Pençe Kılıç Harekatı'nı değerlendirdi.

BAŞBUĞ: ÖRGÜT İÇİN BEKLENMEYEN BİR HAREKAT

"Harekat Türkiye için sürpriz değil. Kuvvetli emareler vardı" diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları söyledi:

Dakikalar ve saatler sonra harekatın olabileceği üzerinde durduk. Cumhurbaşkanımızın yaptığı kritik bir ziyaret vardı, G20 zirvesi. Ziyarette, harekatın yapılacağını ABD'ye bildirdik. Bu süreçte İstiklal Caddesi'nde yaşadığımız saldırının payı çok büyük. İlk ifadelerde işin ucu Suriye'nin kuzeyine dayandı. Uzun süreden beri bölgedeki muhatap ülkelere diyoruz ki, 'Burada kirli yapılanmalar var, buna tedbir almak lazım samimiyseniz birlikte yapalım' Ayn Dikna, Ayn El Arap, Tel Rıfat, Malikiya vurulan bölgelerden. Türkiye sürece asla seyirci değil. Bölgeye çok hakim. Nokta harekatlar var. Gecenin bu vaktinde böylesi harekatları yapmak ve başarmak sadece TSK'ya mahsus. MİT'in mükemmel operasyonları oldu. Bir kısmını bildiğimiz, bir kısmından haberimiz olmadığı operasyonlar. Türkiye çok kararlı. Biz herhangi bir yerden icazet alan pozisyonda değiliz. Nelerin döndüğünü harfiyen biliyoruz. Yaptıklarının bedelini misliyle ödeyen bir süreç yaşıyorlar. Sahada kullandığı terörist örgütle 2017'de tanıştığını ifade ediyor. Örgüt şu an eleman devşiremiyor. Örgüt açısından beklenmeyen bir harekat. Bunun arkasından büyük bir harekat gelir mi bunu da konuşmak lazım.

YAVUZASLAN: ARTIK GECE RAHAT UYUYAMIYORLAR

Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise "İstiklal'deki saldırıya misilleme olarak görülecek bir operasyon" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Operasyona Suriye Milli Ordusu da destek veriyor. Fırat Kalkanı bölgesinde Suriye Milli Ordusu'nun lokalde olsa temas hatlarında müdahalesi olduğu yönünde bilgiler geldi. Terör örgütünün kamp olarak kullandığı noktalar hedef alınıyor. Bu operasyonu terör örgütü kaynakları da açıklamış durumda. Sahada yangın var. Bu yangın sadece terör kamplarının ortadan kaldırılması değil, destekçilerini de etkiliyor. Bize gelen ilk bilgiye göre, örgütte yüksek düzeyde kayıp var. Şu anda F16'larımızın vurduğu noktalara yakın yerlerde ABD askerlerinin de olduğunu biliyoruz. 'Türkiye harekat yapamaz' diye bir söz oluşmuştu. Artık gece rahat uyuyamıyorlar. Benim öngörüm İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı düzenleyen teröristlerin vurulduğu yönünde. Bu bölgede yaşayan insanların evlerine el koyup sığınak haline getirmişlerdi. İşte bu operasyonla bu hedefler imha edildi. Bu operasyonlar devam edecektir.

ABD DEAŞ'la bir koa160 lisyonla mücadele etmek yerine terör örgütleriyle mücadele etmeyi seçti. Ta ki Zeytin Dalı harekatına kadar. Bu gece gerçekleşen harekat da 650 kilometreye kadar yapılan bir harekat oldu. Şu anda operasyonun sonuçlarını bence en iyi ABD ile PKK biliyor.

CAŞIN: İÇERİYE KM GİRMİŞLER

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bu tarz bir harekatı dünyada sayılı ülkelerin yapabileceğini belirterek şunları söyledi:

Trump'ın söz verdiği gibi ABD askerinin çekilmediğini görüyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarının boşaltılmadığını görüyoruz. İran sınırından, Akdeniz'e kadar bölge hapsedilmiş durumda. Dünyada ancak dört beş ülkenin yapabileceği bir harekat. Eş zamanlı bir hava harekatı icra edilmekte. İçeriye 160 km girmişler. İstanbul'a yapılan bu saldırı uluslararası toplum tarafından reddedildi. Türkiye'nin Hristiyan ve Müslümanıyla bütün olduğu görüldü. Bence bomba ellerinde patladı. Buradan Yunanistan'a sesleniyorum; Görün Türkler nasıl geliyor. Türkiye, 7-24 bu tür operasyonlar yapabilir. Siyasi iradeyle ordunun birlikte olduğunu görüyoruz. Başkalarının yaptığı gibi sivilleri katleden bombalar atılmıyor.

PEKİN: AYN EL ARAB, YPG'NİN DOĞDUĞU YER

GÜVSAM Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin 'Ayn El Arab, YPG'nin doğduğu yer. Bu bölge YPG ve PKK terör örgütünün merkezi gibiydi' diyerek şunları söyledi:

Bu harekat iki safalı bir harekattı. İlk grup saat 9 gibi kalkıyor. İkinci ekip de 12 gibi kalkarak hedefleri vuruyor. Daha yakın hedefleri helikopterlerin vurduğu bilgisi var. Daha alçak irtifada ise İHA’lar hedefleri bombaladı. Önceden belirlenen koordinatlar F-16 pilotlarına havadayken bildiriliyor ve hedefler anında lazer tutularak vuruluyor. Uçaklar çok daha fazla bomba taşıyabiliyor 1 ton civarında. SİHA’lar ise daha düşük 20- 25 kilo kadar bir mühimmat taşıyabiliyor. Harekâtta ilk önce arama kurtarma uçakları daha sonra hava ikmal uçakları kalkıyor. Ardından uçakların korunması için savunma uçakları kalkıyor. Daha sonra ise bombalama yapacak olan uçaklar kalkıyor. En son bombardımanın ardından ise vurulan hedefleri incelemek için farklı bir filo kaldırılıyor. Şu an da hasar tespiti için İHA’lar ve SİHA’lar da dahil olmak üzere uçaklar kalkıyor. Bombardımanın ardından hasar nedir, hedefler tam olarak vuruldu mu bunun için açıklamalar ilerleyen zamanda yapılacaktır. Kara harekatı için şu anki konjonktür müsait olmayabilir. Bölgede PKK zor duruma düşebilir. Yarın sabah bölgede kimlerin ne diyeceğini ne yapacağını göreceğiz. Resmi bir olayda Erbil Başkonsolosluğunun açıklama yapması da biraz garip. Bu kadar büyük bir operasyon beklemiyorlardı. ABD unsurlarını bölgeden geri çekmiş. Ben dolayısıyla başarılı bir harekat olduğunu düşünüyorum.

Komutanlar bu bölgede askerine güveniyor. Askerde komutanlarına güveniyor. Bir gece ansızın gelebilir demiştik. Bu Yunanistan'a da bir ders olsun. Onun içinde bu söz söylenmişti. Hepsi için söylenmişti aslında ABD, Yunanistan, Suriye hepsi için kulağına küpe olası gereken bir harekat.

Yarın muhalefetin bu harekatı desteklemesi gerekir. Söylemlerin tenkit olmaması gerekiyor. ABD bölgede bir Kürt devleti kurmaya çalışıyor. İlk önce Suriye'nin kuzeyinde daha sonra yavaş yavaş bizim sınırlarımıza girmeye çalışıyor. Yeni bir İsrail devleti gibi. Yunanistan'da bölgede adaları nasıl silahlandıracağının hesabını yapıyor. Bu hesap biz güçsüz olursak tutabilir. O yüzden güçlü olmamız gerekiyor. Yunanistan bu hedeflerinden asla vazgeçmiyor. Birlik beraberlik için de olursak başaramazlar. O yüzden iç siyasete bu harekatların alet edilmemesi gerekiyor.

Bölgede bu harekatın etkisi bitmeden bir kara harekâtı yapılabilir. Ben bunun da düşünülebileceğini değerlendiriyorum.