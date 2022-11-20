Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe Kılıç harekatı! MSB ilk görüntüleri paylaştı

Diyarbakır ve Malatya'daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA'ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Harakâtı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu. Millî Savunma Bakanlığı sitesinden bir savaş uçağı görseliyle yapılan bilgilendirmede, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor. Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın Twitter'dan sonraki paylaşımında terör yuvalarının vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" sözleri yer aldı.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

KURTULMUŞ: ZAFER ALLAH'TANDIR

MSB'nin Twitter'daki gönderisini Twitter hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'Sefer bizden, zafer Allah'tandır.' notunu düştü.

ÇELİK: EN AĞIR BEDELLERİ ÖDEYECEKLER

Pençe-Kılıç Hava Harekâtına ilişkin ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe Kılıç Hava Harekâtı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekât Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz."