Taksicinin ‘kısa mesafe’ bahanesine şikayet uyarısı! Çalışma izni bile iptal ediliyor

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Büyükşehirler başta olmak üzere pek çok insan taksilerden şikayetçi. Özellikle kısa mesafe konusundaki soruna hala kesin bir çözüm bulunmuş değil. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre, taksi taşımacılığı ile ilgili toplam 49 bin 412 şikâyet yapıldı. Bu şikayetlerden 23 bin 885'i için gerek cezai işlem yapılırken, cezai yaptırım gerektirmeyen şikâyetler için de şoför ve araç sahibine uyarılarda bulunuldu.

Bu şikayetlerin başında ise taksilerin kısa mesafede yolcu almaması geliyor. Fakat yasaya göre; taksiciler kısa mesafe bahanesiyle yolcu reddetme hakkına sahip değil. Bu şekilde yolcu seçtiği tespit edilen taksicilere 2.265 TL idari para cezası ve trafikten men cezası veriliyor. Taksicilere yaptırım yetkisinin İBB’de olduğunu belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Bu işin mutfağında biz varız, denetimi de biz yapmalıyız” diyerek, “Biz istiyoruz ki bize yetki verilsin ve artık hiç kimse taksiciden şikayetçi olmasın” çağrısında bulundu. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak da Ankara’da bu sorunu artık çözdüklerini ifade ederek, “Üç yıldır bizde ‘bindi indi’ uygulaması geldikten sonra sıkıntılar sona erdi” dedi.

Konunun hukuki boyutuna ilişkin gazetevatan.com’a açıklamalarda bulunan Avukat Oktay, ticari taksi şoförlerine yönelik; kısa mesafede yolcu almama, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almama, ödeme konusunda sorun çıkardıkları, turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlardan fazla para alma gibi şikayetlere sıkça rastladıklarını söyledi.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR"

Şoförler ile ilgili yapılan ihbarların Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Avukat Oktay, “İdari para cezaları verilebildiği gibi şoförlerin çalışma izin belgeleri de süreli veya daimi olarak iptal edilebilmektedir” dedi.

"İÇİŞLERİ DE GENELGE YAYIMLADI"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın da ‘Taksi Denetimleri’ adı altında 81 ile genelge gönderdiğini ifade eden Oktay, “Genelgede belirtilenlerin aksine davranan şoförler hakkında, yolcuların bildirimi veya şikayeti halinde kolluk kuvvetleri (polis, yetkili olduğu yerlerde jandarma) ve belediye trafik zabıtası yetkili olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılıp, gerekli idari para cezası uygulamaktadır” dedi.

"RESEN TESPİT BEKLENMEDEN ŞİKAYET EDİLMELİ"

Bu gibi durumlarda olayın tespiti ilgili birimlere yetki verilmiş olsa da kişilerin de şikayette bulunması gerektiğine dikkat çeken Oktay, “Burada her ne kadar ilgili birimlerce, resen tespit olması halinde de işlem yapılabileceği hususu, bu yetkinin verilmiş olduğu mevzuat ile düzenlenmiş olsa da, ilgilinin şikayeti veya bildirimi olmaksızın durumun tespitinin oldukça güç olduğu düşünüldüğünde, genellikle sosyal medyada ve şahıslar arasında sıralanan bu şikayet ve iddiaların, ilgili birimlere yönlendirilmesinin, en azından mağduriyete sebep olanların yaptırıma tabi kılınması ve bunun tekrarından kaçınması için ciddi bir önemi olduğu kabul edilmelidir. Bu sebeple, daha uzun vadeli çözümleri talep etmek kadar, vatandaşlık sorumluluğu gereği ilgili bildirim ve ihbarlar yapılarak yasalara uymayanların da gerekli yaptırımlara tabi kılınmasının da bir nebze olsun sorunun çözümünde katkısı olacağı, uygulama pratiğinden de görülmektedir” ifadelerini kullandı.

EYÜP AKSOY'DAN 'YETKİYİ BİZE VERİN' ÇAĞRISI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, herhangi bir olumsuz durumda taksicilere yönelik bir yaptırım güçlerinin olmadığını ifade ederek, “Bütün yetki İBB Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nde. Biz istiyoruz ki bize yetki verilsin ve artık hiç kimse taksiciden şikayetçi olmasın” dedi.

“Bu işin mutfağında biz varız, denetimi de biz yapmalıyız” diyen Aksu, “Yetkililer gereğini yapmadığı zaman bile biz karalanıyoruz. Bir kişinin yaptığı hata tüm taksicilere mal ediliyor. Bu nedenle bir taksici yakına gitmiyorsa, yolcu seçiyorsa, taksi metre açmıyorsa, kaba davranıyorsa, kabahatler işliyorsa bu konuda yaptırım uygulama yetkisi bizde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

"TAKSİCİLER YOLCU AYIRAMAZ"

Taksicilerin kısa mesafe ya da uzun mesafe diye yolcu ayıramayacağını söyleyen Aksu, “Denetim gücümüz olması lazım, yaptırım gücümüz olması lazım. Örnek veriyorum büyük bir kabahat işlediyse meslekten ihraç etmeliyiz ama basit bir kabahatse uyarmalıyız. Aynı konuda üç kez kabahat işlediyse bu kez meslekten ihraç etmeliyiz” dedi.

Yaşanılan olumsuzluklara karşı yolculara uyarılarda bulunan Aksu, “Yaşadıkları sorunları bize hemen iletsinler, biz gelen şikayetleri belediyeye ve İstanbul Sanatkarlar Odası'na iletiyoruz. Adli ve idari işlem yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

CEVDET KAVLAK: BİNDİ İNDİ UYGULAMASI İLE MÜŞTERİ SEÇME SONA ERDİ

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak da Ankara’daki taksici esnafında çok sık müşteri seçme gibi bir durumla karşılaşmadıklarını ifade ederek, “Bazen müşteriler kısa mesafeye bindikleri zaman, esnafta memnuniyetsizlik oluyordu. Üç yıldır bizde ‘bindi indi’ uygulaması geldikten sonra şu an o sıkıntılar da sona erdi. Bununla ilgili şikayetler geldiği takdirde gerekli yasal çerçeve içerisinde bahsi geçen ticari taksiye gerekli cezai işlemi uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAKSİ SAYISI YETERSİZ”

İstanbul’da taksicilik yapan Şeref Durmuş, taksi sayısının yetersiz olduğunu ifade ederek, yolcu seçmedeki en büyük etkenin bu olduğunu söyledi.

Kısa mesafenin aslında taksiciler açısından daha iyi olduğunu belirten Durmuş, “Uzun mesafe gittiğin zaman dönüşte müşteri alacağın kesin değil bu nedenle maddi bakımdan daha riskli” dedi. Bir esnaf olarak yolcu seçmeyi hoş bulmadığını ifade eden Durmuş; vatandaşlara, böyle olumsuzlukla karşılaştığında gerekli mercilere durumu hemen bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.