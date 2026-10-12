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GündemKastamonu’da tarlada silahlı kavga! Katliama dönüşen olayda 4 kişi can verdi
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Kastamonu’da tarlada silahlı kavga! Katliama dönüşen olayda 4 kişi can verdi

12.10.2026 - 18:45Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Kastamonu’da tarlada silahlı kavga! Katliama dönüşen olayda 4 kişi can verdi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada iki grup arasında, henüz öğrenilemeyen sebeple çıkan kavga sırasında 4 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Kastamonu’da tarlada silahlı kavga Katliama dönüşen olayda 4 kişi can verdi

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

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