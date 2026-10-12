Kastamonu’da tarlada silahlı kavga! Katliama dönüşen olayda 4 kişi can verdi

Olay, Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada iki grup arasında, henüz öğrenilemeyen sebeple çıkan kavga sırasında 4 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, inceleme başlattı.