Takip ettiği kadının, 'bağırmasın' diye ağzını kapatıp çantasını çaldı

Olay, 1 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. Gülizar A.yı sokakta takip eden kişi, kadının arkasından oturduğu apartmana girdi. Şüpheli, Gülizar A.nın kolundaki çantayı almaya çalıştı. Bu sırada Gülizar A., direnip, bağırarak yardım istemeye çalıştı. Ancak şüpheli, Gülizar A.nın ağzını eliyle kapatıp, çantayı alarak kaçtı.

PARAYI ALIP, ÇANTAYI ÇÖPE ATTI

Çevredekilerin yardımına koştuğu Gülüzar Anın ihbarıyla, olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Ali Han Kavuzlu olduğunu tespit etti. Kavuzlu, Toros Mahallesinde sokakta yürürken yakalandı. Şüphelinin, içindeki 200 TLyi aldığı çantayı sokaktaki bir çöp konteynerine attığı belirlendi.

Gözaltına alınan Ali Han Kavuzlu, parayı harcadığını, cep telefonunu da yakalanmamak için almadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Han Kavuzlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.