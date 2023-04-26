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Tacizle suçlanan şüpheliye linç girişimi

Şanlıurfa’da, Ergün E.'nin (19), kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Sait E., parktakiler tarafından tekme tokat dövüldü. Polis ekipleri tarafından linç girişiminden kurtarılan Sait E., iftiraya uğradığını belirterek, saldırganlardan şikayetçi oldu.

26.04.2023 - 15:12 | | DHA
Tacizle suçlanan şüpheliye linç girişimi

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ali Şelli Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta dolaşan Ergün E., daha önceden kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Sait E. ile karşılaştı. Ergün E., bir anda tacize maruz kaldığını öne sürerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunanlar da taciz iddiası üzerine Sait E.'yi tekme tokat dövmeye başladı. İhbarla gelen polis ekipleri Ergün E. ile Sait E.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Sait E., iftiraya uğradığını belirterek Ergün E. ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, cep telefonu kamerasına yansıyan linç girişimiyle ilgili incelemesi sürüyor.

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