Tabii ücretli mi? Tabii abonelik ücreti ne kadar? Tabii premium üyelik iptali

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Tabii ücretli mi, Tabii abonelik ücreti ne kadar soruları, platformu kullanmak isteyenlerin cevabını merak ettiği sorulardan birkaçı. Bunun yanında premium abonelik paketi kullanıp iptali için ne yapması gerektiğini bilmek isteyenler de var. Aşağıda Tabii platformuna dair bilmeniz gereken tüm bilgiler yer alıyor.

Tabii'nin hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunuyor. Bunlardan sırasıyla bahsetmek gerekirse:

Ücretsiz paket ile TRT içeriklerini ve TRT canlı yayın kanalları (mümkün olan ülkelerde) reklamlı olacak şekilde izlenebilir.

Tabii'nin ücretsiz paketinde TRT içerikleri ve TRT canlı yayın kanalları reklamlı olarak izlenebiliyor.

Premium paket ile yani ücretli olan versiyonda, UEFA Kulüp maçlarını (sadece Türkiye’de), tabii orijinallerini ve diğer tüm içerikleri izlenebilir. Üstelik bu içeriklerde reklam gösterilmiyor.

Tabii platformunun premium abonelik ücreti şu şekilde belirlenmiş durumda:

Fiyat: Aylık 99 TL

Taahhüt: Yıllık taahhüt yok, paket süresi aylık

Ödeme talimatını iptal etmediğiniz, kredi kartınızı kapatmadığınız veya paketi iptal etmediğiniz sürece, ücret her ay otomatik yansıtılır.

Tabii premium abonelik iptali nasıl yapılır?

Tabii Premium aboneliğinizi iptal etmek için, paketi satın aldığınız kanal üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece, her ay otomatik olarak yenilenir. Tabii abonelik iptali için izlemeniz gereken adımlar sırasıyla şunlar:

Web (tabii.com) üzerinden Tabii abonelik iptali

tabii.com adresine giriş yapın.

Profil sekmesine tıklayın.

Hesap bölümüne girin.

Aboneliğini Yönet seçeneğini seçin.

Aboneliği İptal Et butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. "Aboneliğimi Yine de İptal Et" diyerek onay verin.

Mobil uygulama (App Store / Google Play) üzerinden Tabii abonelik iptali

App Store (iOS) veya Google Play (Android) üzerinden satın aldıysanız, aboneliğinizi doğrudan mağaza hesabınızdan iptal edebilirsiniz.

iPhone (App Store) için:

Ayarlar > Apple ID > Abonelikler

Tabii Premium’u seçin ve Aboneliği İptal Et’e basın.

Android (Google Play) için:

Google Play Store ’u açın.

’u açın. Profil > Ödemeler ve abonelikler > Abonelikler

Tabii Premium’u seçin ve Aboneliği İptal Et’e tıklayın.

Not: İptal işlemi yapıldığında, abonelik sürenizin sonuna kadar premium özelliklerden faydalanmaya devam edersiniz.