Survivor 2026’da 2. İstanbul biletini kim aldı? Survivor dün akşam kim kazandı 2026, nefes kesen düelloda ikinci finalist belli oldu!

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Ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor 2026'da büyük İstanbul finaline sayılı günler kala Dominik’te adeta bir can pazarı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk biletin sahibini bulmasının ardından, dün akşam (15 Haziran Pazartesi) yayınlanan kritik dokunulmazlık ve sembol oyununda yarışmacılar canını dişine taktı. Kıran kırana geçen parkur mücadelesinin ve heyecan dolu final düellosunun ardından doğrudan canlı yayın final koltuğuna oturarak Survivor 2026’nın 2. İstanbul biletini cebine koyan isim Sercan Yıldırım oldu!

NEFİSE İLE SERCAN KARŞI KARŞIYA GELDİ: PARKURDA MÜTHİŞ ÇEKİŞME!

Survivor 2026’da adım adım büyük finale yürünürken yarışmacılar üzerindeki psikolojik ve fiziksel baskı zirveye ulaştı. Dün akşam oynanan bireysel dokunulmazlık ve İstanbul bileti oyununda, adada kalan son şampiyon adayları saniyelerle yarıştı. Kendi kaderlerini tayin etmek için parkura çıkan iddialı isimler arasında elenenlerin ardından final eşleşmesine Sercan Yıldırım ile Nefise kaldı.

Geçmiş sezonlardaki şampiyonluk referansıyla parkurun en korkulan isimlerinden biri olan Nefise, Sercan karşısında elinden gelenin en iyisini yaptı. Ancak atışlarda ve hızda rakibine karşı muazzam bir konsantrasyon ve fiziksel üstünlük kuran eski futbolcu Sercan Yıldırım, kritik sayıları alarak rakibini mağup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Sercan, adını doğrudan İstanbul’daki büyük finale yazdıran ikinci finalist unvanını aldı.

ESKİ FUTBOLCULAR FİNAL KOLTUKLARINI KAPTI!

Survivor 2026'da İstanbul biletlerinin sahiplerine bakıldığında, yeşil sahalardan parkurlara transfer olan eski futbolcuların dominasyonu dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere, 12 Haziran Cuma akşamı oynanan ilk İstanbul bileti oyununda da benzer bir senaryo yaşanmış ve Nefise'yi finalde deviren eski Beşiktaşlı golcü Mert Nobre, adını doğrudan finale yazdıran 1. finalist olmayı başarmıştı.

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Dün akşam Sercan Yıldırım’ın da zafer kazanmasıyla birlikte, Survivor 2026’nın kesinleşen ilk iki finalisti Mert Nobre ve Sercan Yıldırım oldu. Sporcu disiplini ve kondisyon avantajını son haftalarda parkura tamamen yansıtan iki eski futbolcu, şampiyonluk yolunda çok devasa bir psikolojik ve lojistik avantaj elde etmiş durumda.

KALAN YARIŞMACILAR İÇİN ÇEMBER DARALIYOR: GÖZLER YENİ BÖLÜMDE

Sercan Yıldırım’ın kazandığı zafer sonrası büyük bir sevinç yaşayarak arkadaşlarına sarılması kameralara yansırken, final biletini kıl payı kaçıran Nefise ve diğer yarışmacılar için Dominik’teki çember iyice daraldı. Kalan kısıtlı koltuklar ve eleme potasından kurtulmak için yarışmacıların önünde artık çok az şans bulunuyor. Sosyal medyada Survivor fanları şimdiden Sercan ve Nobre fanları olarak ikiye bölünmüş durumda. Kalan biletleri kimlerin alacağı ve adaya veda edecek son ismin kim olacağı merakla bekleniyor.