Kapadokya'nın Kalbi Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bin beş yüz yıllık tarihle buluşturuyor

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Kapadokya alan sınırları içerisinde bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini koruyarak geliştirme misyonunu yürüten ve bölgenin planlı, bütüncül ve sürdürülebilir yönetiminden sorumlu olan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Açık Hava Müzesi'nin de korunması ve gelecek nesilere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alan Başkanlığı tarafından sürdürülen koruma, restorasyon, çevre düzenleme projeleri, ziyaretçi yönetimi ve tanıtım faaliyetleriyle hem