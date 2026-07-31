Kapadokya'nın Kalbi Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bin beş yüz yıllık tarihle buluşturuyor
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, kaya oyma kiliseleri, manastırları ve yüzlerce yı lık freskleriyle Türkiye'nin en önemli kültür mirası alanları arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan müze, her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizminin en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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M.S. 4'üncü yüzyıldan itibaren manastır yaşamının merkezi haline gelen Göreme Açık Hava Müzesi, volkanik tüf kayalara oyulmuş kiliseleri, şapelleri, yemekhaneleri ve yaşam alanlarıyla Bizans döneminin en iyi korunmuş kaya yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Tokalı Kilise, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise ve freskleriyle dikkat çeken Karanlık Kilise, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği yapılar arasında bulunuyor.
Kapadokya alan sınırları içerisinde bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini koruyarak geliştirme misyonunu yürüten ve bölgenin planlı, bütüncül ve sürdürülebilir yönetiminden sorumlu olan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Açık Hava Müzesi'nin de korunması ve gelecek nesilere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alan Başkanlığı tarafından sürdürülen koruma, restorasyon, çevre düzenleme projeleri, ziyaretçi yönetimi ve tanıtım faaliyetleriyle hem
Kapadokya marka değerinin korunması hem de bölgenin uluslararası turizmdeki cazibesinin artırılması hedefleniyor. Göreme Açık Hava Müzesinde yer alan kilise duvarlarını süsleyen fresklerde Hz. İsa'nın yaşamından sahneler ile İncil'de anlatılan birçok olay tasvir edilirken, doğal yapısıyla bütünleşen kaya mimarisi ziyaretçilere adeta açık hava tarih yolculuğu sunuyor.
GECE MÜZECİLİĞİYLE TARİHİ ATMOSFER FARKLI BİR BOYUTA TAŞINIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi, yaz sezonunda akşam saatlerinde de ziyaret edilebiliyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çevre düzenleme ve mimari aydınlatma çalışmaları sayesinde kaya kiliseleri, manastırlar ve tarihi yapılar gece saatlerinde etkileyici bir görünüme kavuşuyor.
Özenle tasarlanan ışıklandırma sistemi, tarihi dokuyu ön plana çıkarırken ziyaretçilerin müzeyi güvenli ve konforlu bir şekilde gezmesine de olanak sağlıyor.
Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçiler Kapadokya'nın binlerce yı lık mirasını yıldızlar altında farklı bir atmosferde deneyimlerken, uygulama bölgedeki turizm hareketliliğinin günün daha uzun saatlerine yayılmasına da katkı sunuyor.
Türkiye'nin kültürel mirasının en önemli simgelerinden biri olan Göreme Açık Hava Müzesi, tarihi, sanatı ve eşsiz coğrafyasıyla Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktaları arasında yer almaya devam ediyor.