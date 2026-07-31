Tokat'ın tescilli lezzetine talep yağıyor! Haftada 500 kilo üretiyorlar, soğuk zincirle Türkiye'nin her yerine gönderiliyor: Hedefte dünya pazarı var!

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Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaretle tescillenen Tokat Narince salamura asma yaprağı, kadınlar tarafından pirinçli içle sarılıp paketleniyor. Daha sonra başta İstanbul ve Bodrum olmak üzere talep olan il ve ilçelere soğuk zincirle ulaştırılıyor.



Yeşilırmak Kadın Kooperatifi Başkanı Asuman Özcan, AA muhabirine, yöresel lezzetleri olan yaprak sarmasını Türkiye'nin ardından yurt dışına da ulaştırma hedefinde olduklarını söyledi.