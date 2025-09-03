'Süper meyve'de ilk ürünler toplandı! Hem çok kazandırıyor hem de sağlık deposu

Haberin Devamı

Balıkesir'in verimli topraklarına ve iklim şartlarına uyum sağlayan aronya hasadında verim üreticilerin yüzünü güldürdü. Kayalar Mahallesinde aronya üreticisi çiftçi Göksel Kanat'a ait tarlada yapılan sezonun ilk aronya hasadına Vali İsmail Ustaoğlu, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Karesi Kaymakamı Metin Arslantaş, Tarım İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, protokol üyeleri ve Kayalar köyünün kadınları yörenin meşhur halk oyunu 'Nina' oynayarak, karşıladı. Vali Ustaoğlu ilk hasatı yaparak, ilk aronya ürünleri topladı.

Balya'nın Kayalar mahallesinde yapılan hasat sonrası Tarım İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, katma değeri yüksek ürünlerin Balıkesir'e kazandırılmasının önemine değinerek, Balıkesir ilinde son yıllarda aronya ekiliş alanında 21 kat artış olduğunu belirtti. Alternatif tarım ürünlerinin bölgede yeni kazanç kapısı olduğundan bahsedilen programa Balıkesir'de son dönemin revaçta ürünü aronya hasadı başladı. Balya Kayalar köyünde aronya hasadı programına Vali İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İl Tarım Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Kayalar Mahallesi Muhtarı Serdar Kıranlı ve protokol üyeleri katıldı.

İklim şartlarına uyum sağlayan, yüksek besin değeriyle "süper meyve" olarak bilinen aronya, Balıkesir'de üreticilere yeni bir gelir kapısı oldu. Son yıllarda ekim alanı artan aronya; sağlık, kozmetik ve gıda sektörlerinde reçel, meyve suyu ve dondurma gibi birçok alanda kullanılıyor.