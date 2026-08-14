LGS 2. NAKİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026 | MEB 2. nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

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İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.



2026 takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:



17-26 Ağustos 2026: İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları



28 Ağustos 2026: Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması



31 Ağustos-3 Eylül 2026: Yatılılık başvuruları



4 Eylül 2026: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının açıklanması