LGS 2. NAKİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026 | MEB 2. nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
MEB, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını erişime açtı. MEB’in 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ne göre ikinci nakil tercihleri 10-12 Ağustos tarihleri arasında alındı. LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 Cuma günü açıklandı. PekiLGS 2. yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? İşte MEB e-Okul sonuç sorgulama ekranı, boş kontenjanlar ve nakil sürecinin devamına ilişkin detaylar...
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LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 Cuma günü açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınan ikinci nakil tercih başvurularının sonuçları bugün öğrencilerin erişimine açıldı. İşte LGS 2. nakil sonuç sorgulama ekranı ve yerşeltirme sonrası yapılması gerekenler hakkında detaylı rehber...
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yerleştirme takvimine göre ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, yerleştirildikleri okul bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. Böylece 2026 lise yerleştirme sürecinin en önemli aşamalarından biri daha tamamlanmış oldu.
MEB LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntülemeye başladı.
SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Sorgulama işlemlerinde öğrenciler;
T.C. kimlik bilgileri,
Öğrenci bilgileri,
Doğrulama ekranında istenen bilgiler
ile sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.
E-OKUL BOŞ KONTENJANLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
LGS nakil dönemlerinde en çok araştırılan konuların başında boş kontenjanlar geliyor. Öğrenciler tercih yaparken ve sonuçların ardından güncel kontenjan durumlarını takip ediyor.
Boş kontenjan ekranında;
Fen liseleri,
Anadolu liseleri,
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri,
Anadolu İmam Hatip Liseleri,
Pansiyonlu okullar için güncel kontenjan bilgileri yer alıyor.
Özellikle yüksek puanlı okullarda oluşan kontenjan hareketliliği öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
LGS 2. NAKİL SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.
2026 takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:
17-26 Ağustos 2026: İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları
28 Ağustos 2026: Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması
31 Ağustos-3 Eylül 2026: Yatılılık başvuruları
4 Eylül 2026: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının açıklanması
LGS 2026 İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM
2026 LGS ikinci nakil tercih döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler sonuç ekranının açılmasını bekliyor. 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak LGS 2. nakil sonuçları, öğrencilerin lise hayatına hangi okulda devam edeceğini belirleyecek.
Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler e-Okul sorgulama ekranından yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek, güncellenen boş kontenjanları inceleyebilecek ve gerekli durumlarda sonraki yerleştirme süreçlerine başvuru yapabilecek.