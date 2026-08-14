AK Parti 25. yılını kutluyor! Bakanlar ve siyasilerden mesajlar

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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi ile kutlanacak.

Ankara'daki millet bahçesinde yapılacak programa yoğun katılım bekleniyor. Sahne en az 100 bin davetlinin bulunacağı bir organizasyona göre hazırlandı. Programda senfoni orkestrası ve mehteran takımı sahne alacak. AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkıları da ilk kez senfoni orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilecek. 25 yıllık siyasi yolculuğu anlatan yaklaşık 20 dakikalık özel bir film de gösterilecek. Dev organizasyon öncesi bakanlar ve siyasilerden AK Parti'nin 25. Yılına özel mesajlar paylaşıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 25 yıl önce bugün sadece bir parti kurulmadı. Milletin değerlerini ve büyük Türkiye idealini omuzlayan kutlu bir yürüyüş başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin iradesini siyasetin merkezine taşıyan, eserleriyle Türkiye’nin çehresini değiştiren AK Parti’miz; bugün 25 yıllık büyük bir mücadelenin, hizmetin ve davanın adıdır. 25. Yılın kutlu olsun AK Parti! Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır...

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 25 yılda enerji ve madencilik alanında büyük dönüşüm gerçekleştiğini belirterek, "AK Parti'mizin 25'inci yılını yeni bir enerji vizyonuyla taçlandırıyoruz. Elektrikleşme, dijitalleşme ve dayanıklılığı merkeze alan yeni bir enerji mimarisi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda enerji ve madencilik alanında atılan adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son 25 yılda enerji ve madencilik alanında büyük dönüşüm gerçekleştiğini belirten Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kızılelmamız, Türkiye'yi enerjide ve madenlerde tam bağımsız kılmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılı yapmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu kutlu yürüyüşte en büyük gücümüz yine AK Parti olacaktır. Bu vesile ile partimizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vizyonuyla bizlere daima yol gösteren Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyor, tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milletimizle çeyrek asır. Türkiye geleceğe hazır."

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YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 63'E ÇIKTI

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik üretiminde yeniliklere gidildiğini ve Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan nükleer enerjide önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"24 yıl önce 31 bin megavat olan elektrik kurulu gücümüzü 126 bin megavata çıkardık. Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 26'dan yüzde 63'e yükselttik. 26 milyon olan elektrik abone sayısı bugün 52 milyona ulaştı. Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan nükleer enerjide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle büyük hamleler yaptık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni modern bir enerji üssü olarak devreye alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de her haneye doğal gazı götüreceğiz." vizyonuna dikkati çeken Bakan Bayraktar, "İktidara geldiğimizde sadece 5 ilde bulunan doğal gazı bugün 81 ile, ilçelere, beldelere ve köylere ulaştırdık. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısını 23 milyona çıkardık. Bugün 73 milyon vatandaşımız, doğal gaz konforundan yararlanabilir hale geldi. Artan talebi karşılamak için boru hatları, yer altı depoları, LNG terminalleri ve yüzer gazlaştırma tesisleriyle altyapıyı güçlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRKİYE, DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ENERJİ FİLOSUNA SAHİP

Bayraktar, 2016'da hayata geçirdikleri Milli Enerji ve Maden Politikası ile milli enerji filosunu kurduklarını ve Türkiye'nin dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip olduğunu belirtti.

Karadeniz'deki doğal gaz sahasında bulunan gazın kısa sürede hizmete sunulduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz. Fatih Sondaj Gemimiz, 2020'de Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Gazı üç yıldan kısa sürede milletimizin hizmetine sunduk ve bugün 4 milyon evin gaz ihtiyacını karşılar hale geldik. AK Parti, kavganın değil kucaklaşmanın, gerilimin değil dayanışmanın partisi. Bunun en somut örneklerinden biri Şırnak. 2021'de Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü keşfettik. Bir zamanlar adı terörle anılan Gabar, bugün üretimin, istihdamın ve kalkınmanın merkezi; Terörsüz Türkiye'nin simgesi haline geldi."

Yakın coğrafyadaki gelişmelerin yerli enerji kaynaklarının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, yer altı zenginliklerini değerlendirmeyi bir tercih değil zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

"YENİ BİR ENERJİ MİMARİSİ OLUŞTURACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, "Önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik" anlayışıyla hareket ettiklerini ve madenleri çevreyle uyumlu, yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırdıklarını vurguladı.

Bayraktar, "AK Parti'mizin 25'inci yılını yeni bir enerji vizyonuyla taçlandırıyoruz. Elektrikleşme, dijitalleşme ve dayanıklılığı merkeze alan yeni bir enerji mimarisi oluşturacağız. Yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracak, doğal gaz ve elektrik altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Enerjimizi daha verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu sürekli iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadece mavi vatanda değil, Somali'de, Irak'ta, Libya'da ve Pakistan'da da yeni başarı hikayeleri yazacaklarının altını çizen Bakan Bayraktar, yeni teknolojilerle yurt içinde ve dışında petrol ve doğal gaz üretimini artıracaklarını kaydetti.

Akkuyu'dan ilk elektriği üreterek Türkiye'yi nükleer lige taşıyacaklarını söyleyen Bayraktar, Sinop, Trakya ve küçük modüler reaktör projeleriyle nükleer teknolojide yeni bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.

Bakan Bayraktar, milli enerji filosunu ve küresel operasyonları büyüteceklerini vurgulayarak, "Milli şirketlerimizi küresel şampiyonlara dönüştüreceğiz. Nadir toprak elementlerini ekonomimize kazandıracak, kritik ve stratejik madenlerde rekabet gücümüzü artıracağız. Çevreyi koruyarak iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Mayasında milletin duası; her adımı emekle, her satırı alın teriyle, her dönüm noktası cesaretle yazılan çeyrek asırlık bir memleket hikâyesi… Kökü bu topraklarda, ufku Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekillenen kutlu yürüyüşümüz; nice imtihanı aşarak, gönül köprüleri kurarak, aşkını ve heyecanını hiç eksiltmeden bugünlere ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilk günkü inanç ve memleket sevdasıyla; ahdimize ve milletimize sadakatle yürümeye devam ediyoruz. AK Parti’mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 14 Ağustos 2001’de Muhterem Cumhurbaşkanımız, “Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diyerek yalnızca yeni bir siyasi hareketin değil, Türkiye için yeni bir dönemin kapısını araladı.

O günden bugüne tam 25 yıl geride kaldı…

Nice imtihanlardan geçildi, nice engeller aşıldı. Her fırtınada milletine yaslanan, her zorlukta iradesini daha da güçlendiren Muhterem Cumhurbaşkanımız; liderliğiyle, cesaretiyle ve eser siyasetiyle Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vurdu.

“AK Parti’nin hamurunu millet yoğurmuştur.” sözü, aslında bu 25 yıllık mücadelenin de özüdür. Milletimize duyulan sarsılmaz güven, bu kutlu yolculuğa istikamet veren temel irade olmuştur.

Merhum şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ın o güzel ifadesiyle:

“Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim.” Bizim için bu 25 yılın adı da memleket sevdasıdır. Türkiye’ye inanmak, milletimizden güç almak, olmaz denilenin üzerine yürümek ve her defasında daha büyük hedeflere yönelmektir. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk; hep birlikte Türkiye olduk.

Bugün 25 yıllık tecrübenin, mücadelenin ve hizmet birikiminin üzerinde yükselen yeni bir ufka bakıyoruz: Türkiye Yüzyılı’na. AK Parti’mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cenâb-ı Hak, Muhterem Cumhurbaşkanımıza milletimize ve ülkemize hizmet yolunda sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.

14 Ağustos 2001’de Muhterem Cumhurbaşkanımız, “Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diyerek yalnızca yeni bir siyasi hareketin değil, Türkiye için yeni bir dönemin kapısını araladı.

O günden bugüne tam 25 yıl geride kaldı…

Nice imtihanlardan geçildi, nice engeller aşıldı. Her fırtınada milletine yaslanan, her zorlukta iradesini daha da güçlendiren Muhterem Cumhurbaşkanımız; liderliğiyle, cesaretiyle ve eser siyasetiyle Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vurdu.

“AK Parti’nin hamurunu millet yoğurmuştur.” sözü, aslında bu 25 yıllık mücadelenin de özüdür. Milletimize duyulan sarsılmaz güven, bu kutlu yolculuğa istikamet veren temel irade olmuştur.

Merhum şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ın o güzel ifadesiyle:

“Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim.” Bizim için bu 25 yılın adı da memleket sevdasıdır. Türkiye’ye inanmak, milletimizden güç almak, olmaz denilenin üzerine yürümek ve her defasında daha büyük hedeflere yönelmektir. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk; hep birlikte Türkiye olduk.

Bugün 25 yıllık tecrübenin, mücadelenin ve hizmet birikiminin üzerinde yükselen yeni bir ufka bakıyoruz: Türkiye Yüzyılı’na. AK Parti’mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cenâb-ı Hak, Muhterem Cumhurbaşkanımıza milletimize ve ülkemize hizmet yolunda sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiyemizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın #TürkiyeYüzyılı vizyonu ve #GüçlüTürkiye hedefiyle son 25 yılda, her alanda olduğu gibi, ticarette de kat ettiği mesafe; geçmişin başarı hikâyesi olduğu kadar geleceğin hedeflerine açılan güçlü bir başlangıçtır.

Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 25 yıl boyunca Türkiye’nin yükselişine omuz veren büyük bir dava, bugün milletimizin gönlünde köklü bir hikâyeye dönüştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin hayallerini gerçeğe, kararlılığını büyük eserlere dönüştüren bu büyük yürüyüşe omuz veriyoruz. Çeyrek asırlık bu kutlu yürüyüş nice yıllara, nice eserlere ve Türkiye’nin daha büyük yarınlarına uzansın…

Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 25 yıllık büyük başarı hikâyemizi gururla kutlamaya hazırız. Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır